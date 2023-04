Donatore seriale di seme diffidato: ha già 550 figli, multa da 100mila euro per ogni nuova donazione

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Si chiama Jonathan Jacob Meijer, è olandese e ha 41 anni. Professione: musicista, youtuber e donatore seriale di seme. Ed è proprio quest’ultima attività che lo ha fatto finire nei guai: un giudice del tribunale dell’Aja lo ha diffidato dal proseguire con le donazioni dal momento che l’uomo avrebbe generato almeno 550 figli. Il rischio di futuri incesti involontari è altissimo.

Jonathan Jacob Meijer padre di 550 figli

Se Meijer dovesse ignorare l’ordine del tribunale dovrebbe affrontare una multa da 100mila euro per ogni violazione. L’unica deroga è la possibilità di poter donare a coppie che abbiano già un figlio nato dal suo seme.

Il tribunale gli ha anche imposto di fornire l’elenco di tutte le cliniche alle quali abbia donato il suo seme. Alle cliniche verrà ordinato di distruggere i campioni di materiale genetico.

Il caso è nato nel 2017 da una segnalazione della Società olandese di ostetricia e ginecologia (Nvog). Incrociando i dati delle diverse banche del seme i medici si erano accorti che almeno 110 bambini erano nati dalle donazioni di Jonathan Jacob Meijer.

Il nome dell’uomo finì così in una lista nera dal momento che aveva superato, e di molto, i limiti imposti dalla legge di 25 figli biologici.

Pochi anni fa aveva destato scalpore il caso di un medico americano accusato di avere utilizzato il proprio seme per ingravidare le pazienti. Da lui sarebbero nati 49 bambini. Al di là del grave reato e dell’abuso professionale, mettendo al mondo così tanti figli quel medico li aveva esposti al rischio di futuri incesti involontari.

Nel caso di Jonathan Jacob Meijer si parla di un numero superiore di oltre 11 volte.

Donatore di seme seriale in Europa

Dopo l’inserimento in black list Meijer prese a donare in giro per l’Europa: Ucraina, Danimarca e altri paesi. Secondo il sito ‘DutchNews” l’uomo avrebbe cominciato a usare i social cercando di contattare coppie con problemi di fertilità.

La procedura giudiziaria invece è cominciata per l’iniziativa di una donna divenuta madre nel 2018 grazie al seme di Meijer. “Se avessi saputo che era già padre di oltre 100 bambini non l’avrei mai scelto”, ha dichiarato raggiunta dalla stampa.

Il donatore di seme da record non ci sta

Dopo lo scandalo il governo olandese ha deciso di abbassare da 25 a 12 il limite per le donazioni di seme e ha creato un registro dei donatori.

Meijer ha protestato la sua buona fede e ha annunciato che farà ricorso. Nel frattempo vive in Kenya e gestisce il suo canale YouTube in cui parla di criptovalute, investimenti e musica metal.