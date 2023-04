In Olanda via libera all'eutanasia per i bambini incurabili: sarà possibile per tutti quelli fino ai 12 anni

Il Consiglio dei Ministri olandese ha deciso di rendere possibile l’eutanasia per i bambini gravemente malati che hanno esaurito le opzioni di cura, in linea con le proposte pubblicate dal ministro della Salute Ernst Kuipers lo scorso giugno.

Ok alla pratica del suicidio assistito per i bimbi: Olanda seconda solo al Belgio

Il protocollo, valido finora solo per i neonati, verrà ampliato e andrà a coprire anche i bambini di età inferiore ai 12 anni che soffrono in modo insopportabile e per i quali le opzioni di terapie palliative non sono sufficienti ad alleviare il dolore.

Secondo il ministero, le linee guida riguarderanno tra i 5 e i 10 casi all’anno. L’Olanda diventa così il secondo Paese a consentire al personale sanitario di prestare assistenza alla morte di bambini di tutte le età. Il primo Paese è stato il Belgio che consente la pratica dal 2014.

Nel 2020 il governo olandese aveva già esteso il suicidio assistito. Da anni, i medici olandesi domandano che le norme possano coprire anche i bambini di età compresa tra uno e dodici anni: esistono infatti già delle linee guida per i neonati fino a 12 mesi, mentre i maggiori di 12 anni rientrano nella legge sull’eutanasia valida per gli adulti.

Le dichiarazioni del ministro Kuipers: “Questione complessa”

Si tratta di una questione particolarmente complessa che riguarda situazioni molto dolorose”, ha spiegato Kuipers che ha aggiunto: “Sono lieto che, dopo un’intensa consultazione con tutte le parti coinvolte, abbiamo raggiunto una soluzione che aiuterà questi bambini malati incurabili, i loro genitori e anche i loro medici”.

L’eutanasia sarà possibile solo quando sarà l’unica opzione per porre termine alle sofferenze di un bambino. “Stiamo parlando di bambini che sono così malati che la morte è inevitabile e si prevede che moriranno presto”, ha concluso Kuipers nel suo briefing.

Fonte foto: ANSA Il ministro Ernst Kuipers

Come verrà praticata l’eutanasia ai bimbi in Olanda

La procedura sarà ferrea. Innanzitutto i medici devono essere sicuri che la sofferenza del bambino sia insopportabile e che non vi sia alcuna possibilità di cura o di trattamento per alleviare il dolore.

La possibilità di ricorrere all’eutanasia deve poi essere concordata con i genitori che devono dare il loro consenso. I medici dovranno infine discutere i casi con almeno un collega terzo, slegato dal paziente in questione, che valuterà se tutti i criteri sono stati soddisfatti prima di dare il via al trattamento.