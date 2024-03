Diverse persone in ostaggio in un locale a Ede in Olanda: armi e esplosivi all'interno. La situazione

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Diverse persone sono tenute in ostaggio in un locale nella città di Ede, in Olanda. La Polizia, per il momento, ha escluso il “movente terroristico”.

Cosa sta succedendo a Ede in Olanda

Stando a quanto riportato da ‘La Repubblica’, sarebbero quattro o cinque gli ostaggi. Il locale è il club Petticoat in Nieuwe Stationsstraat.

Un uomo sarebbe entrato nell’esercizio commerciale all’ora di chiusura con armi e esplosivi e avrebbe minacciato di far saltare in aria lo stabile. Sul posto sono presenti la Polizia in tenuta antisommossa e gli esperti di esplosivi. La Polizia ha affermato in un messaggio su X che “al momento non vi è alcuna indicazione di un movente terroristico”.

Il proprietario del locale ha confermato a ‘De Telegraaf’ che i suoi dipendenti sono attualmente tenuti in ostaggio. Secondo il proprietario non c’è stato alcun conflitto in corso con terzi.

Gli agenti hanno evacuato 150 case nei pressi della piazza centrale. Il Comune ha affermato che tutti i negozi nel centro di Ede rimarranno chiusi.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI.