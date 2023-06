Crolla il controsoffitto all'ospedale Jazzolino a Vibo Valentia: paura nel reparto di Ostetricia e Ginecologia

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 giugno sono crollati alcuni pannelli del controsoffitto del Reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale civile “Jazzolino” di Vibo Valentia.

La nota dell’Asp di Vibo Valentia

L’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia, in una nota riportata da ‘Il Lametino’, ha reso noto che “questa notte una parte dei pannelli che compongono il controsoffitto del corridoio del Reparto di Ostetricia dell’ospedale di Vibo Valentia è crollata”.

Nel comunicato si legge ancora: “Nel crollo non sono rimaste coinvolte persone e l’Ufficio Tecnico dell’Azienda sanitaria provinciale è intervenuto immediatamente per mettere in sicurezza l’area interessata dal cedimento; i tecnici dell’Asp sono ancora al lavoro. Verranno ovviamente effettuati approfondimenti ulteriori con l’interessamento, tra l’altro, dell’Autorità giudiziaria”.

Fonte foto: iStock - abile Fortunatamente, non risultano esserci stati feriti nel crollo di alcuni pannelli di controsoffitto all’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia.

Il commento del generale Antonio Battistini

Il generale Antonio Battistini, commissario dell’Asp di Vibo Valentia, ha commentato l’accaduto con queste parole: “Ci troviamo a dover affrontare una vicenda davvero assurda. I lavori erano stati ultimati da meno di un mese. Andranno accertate nel più breve tempo possibile le responsabilità di quanto accaduto, ma interverremo tempestivamente per sanare questa ferita e ridare in pochi giorni ai cittadini il Reparto di Ostetricia”.

Maggiori dettagli

L’incidente, stando a quanto riferito da ‘Il Vibonese’, si sarebbe verificato in un corridoio del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale civile “Jazzolino”.