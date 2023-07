Condominio bucato dalla grandine a Dolo sulla Riviera del Brenta per il maltempo: le immagini delle pareti

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Il maltempo colpisce il Veneto. Nella notte violenti temporali si sono abbattuti sulla Riviera del Brenta. Tra i comuni più colpiti Dolo, dove un condominio è stato bucato dalla grandine caduta abbondante su tutta la zona.

Il maltempo sulla Riviera del Brenta

Nella serata di ieri un’improvvisa ondata di maltempo si è abbattuta sulla Riviera del Brenta, in Veneto, alcuni chilometri a ovest del capoluogo Venezia.

In poche ore grandine e acqua hanno causato gravi danni, soprattutto ai comuni di Dolo, Stra, Pianiga, Camponogara, Campolongo, Fiesso d’Artico Fosso e Chioggia.

I vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire più volte per rami ed alberi caduti e danni alle case e agli impianti fotovoltaici. Tra questi anche un condominio con i muri bucherellati dal violento impatto dei chicchi di grandine.

Oltre 100 feriti per colpa della grandine

Il ghiaccio caduto nelle scorse ore in Veneto non ha però causato danni soltanto agli edifici, ma anche alle persone. Secondo quanto riporta l’agenzia ‘Ansa’, sono 110 i feriti a causa della grandine o della caduta di detriti in tutta la regione.

Anche l’agricoltura ha sofferto per questo evento metereologico improvviso. Secondo Coldiretti ortaggi, colture, frutteti e vigne hanno sofferto gravemente, e in queste ore sono in corso i rilevamenti tecnici per valutare l’entità economica dei danni.

La tromba d’aria a Cadore

Questo violento temporale segue di poco più di un giorno la tromba d’aria che nel pomeriggio del 18 luglio si è abbattuta su un’altra zona del Veneto, quella montana del Cadore, in provincia di Belluno.

Decine anche in questo caso le chiamate ai vigili del fuoco per via di alberi abbattuti dal forte vento e finiti sui tetti di automobili e abitazioni. Caduti anche interi versanti di boschi dalle montagne: la regione è al lavoro per rimuovere i detriti pericolosi.

Il maltempo ha interrotto l’ondata di caldo che attanaglia l’intera penisola. Nelle zone colpite le temperature si sono abbassate anche di 13 o 14 gradi nel giro di poche ore. Il caldo è però tornato durante la giornata di oggi.