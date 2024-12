Nubifragio a Roma manda in tilt la città: traffico, incidenti e paura per un atterraggio a Ciampino

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Disagi a Roma per il maltempo. Un violento nubifragio si è infatti abbattuto nella notte sulla capitale, mandando in tilt il traffico autostradale (con la circolazione già in difficoltà per via dello sciopero dei mezzi pubblici) e provocando numerosi incidenti. Tante le strade che si sono completamente allagate, mentre l’atterraggio di un volo deviato a Fiumicino – definito dai passeggeri come “da incubo” – è stato fortemente ostacolato dalle condizioni atmosferiche.

Traffico a Roma per via di un nubifragio

La bomba d’acqua ha colpito la città nella serata di venerdì 13 dicembre, peggiorando i disagi già notevoli provocati dallo sciopero generale a livello nazionale che ha coinvolto diversi settori, dai trasporti ai servizi essenziali.

Fra le zone capitoline più colpite figurano i grandi snodi di circolazione e le zone di San Giovanni, Porta Maggiore, via Prenestina e il Lungotevere. Lo riporta il sito di Sky TG24.

Fonte foto: ANSA Fra le zone della città più colpite dal maltempo anche il Lungotevere

Le pattuglie della polizia locale di Roma Capitale sono state dispiegate, nel tentativo di mantenere una regolare viabilità. In diverse zone del centro, per esempio in zona Colosseo, alcuni semafori sono andati fuori servizio.

Disagi anche a causa delle lunghe colonne di automobilisti intenti a lasciare la città nel tardo pomeriggio, soprattutto nel triangolo fra Aurelia, Aurelia antica e la circonvallazione gianicolense.

L’atterraggio “da incubo” a Fiumicino

Una brutta disavventura è stata vissuta dai passeggeri di un Boeing 777 della Emirates, con il volo costretto a deviare sull’aeroporto di Ciampino per un atterraggio.

L’arrivo a Roma, previsto per le 18.45 al Leonardo da Vinci, è stato ritardato a causa del maltempo, con alcuni passeggeri che hanno riferito di un atterraggio “da incubo” allo scalo romano.

“Siamo bloccati sulla pista – hanno fatto sapere alcuni di loro -, in attesa di poter ripartire. C’è forte disagio, soprattutto per l’atterraggio che è stato da brividi, c’è chi è stato male di stomaco”.

Il meteo del fine settimana

Stando alle ultime previsioni meteo, pioggia e neve caratterizzeranno buona parte della penisola italiana anche nel resto del weekend.

La Protezione civile ha già diramato l’allerta gialla in 5 regioni: trattasi di Molise, Sicilia, Campania, Sardegna e Lazio.

Sabato 14 dicembre è invece previsto sole sulle Alpi, con qualche piovasco in Friuli-Venezia Giulia. Rovesci o temporali invece al Centro, con neve oltre i 1300 metri. Al Sud ci si aspetta pioggia in Calabria, Campania e Puglia. Domenica 15 dicembre, invece, tornerà il bel tempo praticamente su tutta la Penisola, con possibili piogge esclusivamente al Sud.