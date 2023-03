Come sta Jerry Calà dopo l'infarto: parla il medico dell'ospedale dove è ricoverato, le condizioni dell'attore

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Per Jerry Calà il peggio è passato, ma l’infarto accusato nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 marzo 2023 poteva essergli fatale. Operato d’urgenza a Napoli, l’attore e cabarettista è uscito dalla terapia intensiva nelle scorse ore e la degenza sembra proseguire nel verso giusto.

Come sta Jerry Calà, le parole del medico

A dare degli aggiornamenti sullo stato di salute di Jerry Calà ci ha pensato il professore Carlo Briguori, responsabile del reparto di Cardiologia emodinamica della clinica di Napoli dove il 71enne si trova ricoverato.

Intervistato da Pomeriggio Cinque, il dottore ha spiegato che l’attore sta bene e che si trova in sub intensiva sotto attento monitoraggio. Al momento, ha riferito, gli indici sarebbero in netto miglioramento e la degenza prosegue in maniera positiva.

Calà e l’infarto che poteva essere mortale

“Calà sta bene per fortuna. Il 118 l’ha portato con emergenza per infarto acuto, si trovava in un albergo qui vicino e nel giro di cinque minuti è arrivato qui” ha ricordato il dottor Briguori che ha sottolineato che il tempestivo intervento è stato importante.

Il professore ha infatti sottolineato che l’intervento è stato rapido e nel giro di poco “abbiamo riaperto l’arteria chiusa e ristabilito il flusso del sangue in modo tale da prevenire danni irreversibili al cuore”.

Briguori ha quindi spiegato: “L’infarto avuto è serio, l’importante è che abbia riconosciuto il problema. Di solito i sintomi vengono sottovalutati. Questo infarto ha una mortalità molto elevata se non si raggiunge l’ospedale in tempi adeguati. Per fortuna in questo caso non è successo e la prognosi è favorevole”.

Come prosegue la degenza di Calà

Incalzato da Barbara D’Urso e dall’inviato di Pomeriggio Cinque, Briguori ha svelato lo stato di salute di Calà: “Ha lasciato la terapia intensiva, nelle prime ore bisogna stare lì perché le complicanze possono intervenire in qualsiasi momento anche dopo l’apertura dell’artiere”.

“Ora è in una stanza, sempre monitorizzato. È in sub intensiva e sta bene, non ha più i sintomi che ha avuto al momento dell’infarto come il dolore toracico e la difficoltà al respiro e gli indici sono in netto miglioramento. La decorrenza è positiva” ha ribadito.