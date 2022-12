Come risparmiare sui regali di Natale senza fare brutte figure: ecco qualche consiglio utile

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Ormai manca poco a Natale e come ogni anno in questo periodo cominciamo a chiederci cosa possiamo regalare e a chi. Troppe volte si arriva a fare la maggior parte dei regali nell’ultima settimana (se non nell’ultimo giorno utile) con il risultato di spendere tanto senza essere soddisfatti degli acquisti fatti. Oppure, forse ipotesi ancora peggiore, si rischia di presentarsi con il “solito” paio di calzini da regalare al parente di turno o all’amico, anche quando la nostra idea iniziale era quella di fare un regalino sfizioso.

Per fare lo stesso bella figura con amici e parenti a Natale non bisogna spendere per forza un capitale. Basta tenere a mente qualche semplice regola in modo da risparmiare sui regali di Natale senza fare brutte figure. Ecco allora qualche consiglio utile.

Risparmiare a Natale sui regali: fissare un budget

Per risparmiare, a Natale come in altre occasioni, la regola base è sempre la stessa: organizzarsi. La prima cosa da fare è fare una bella lista delle persone a cui si vuole fare un regalo: carta e penna, soprattutto in un periodo caotico come quello che precede le festività, lavorano meglio di qualsiasi memoria, seppur buona. Quindi, primo passo: scrivere una lista dei destinatari. Secondo passo: fissare un budget complessivo da utilizzare per comprare i regali. Terzo passaggio: suddividere il budget per ogni persona presente nella lista.

Certo, non sarà facile rispettare alla lettera gli importi che abbiamo immaginato, ma già non superare il budget complessivo – magari utilizzando diversamente gli importi singoli – sarebbe un ottimo modo per risparmiare. Questo perché, si sa, quando si comprano regali all’ultimo momento la tentazione di strafare, o semplicemente la mancanza di alternative, ci porta a spendere di più.

Riciclare i regali di Natale? Perché non è più un tabù

Un altro consiglio magari farà storcere la bocca a qualcuno, ma se lo vediamo con occhi diversi forse anche i più scettici potrebbero cedere. Il consiglio è quello, se possibile, di riciclare qualche regalino. Quanti oggetti abbiamo a casa che non usiamo mai? Tanti. E qual è la tendenza dominante degli ultimi anni a livello economico, sociale e culturale: la sostenibilità.

Ecco che allora riciclare un regalo può diventare un piccolo favore per l’ambiente. Detto in altre parole: invece che comprare altri oggetti di scarso valore, prodotti con poca attenzione per la sostenibilità ambientale, possiamo dare nuova vita a ciò che abbiamo già. Magari la persona che riceverà quella lampada che abbiamo parcheggiato da anni in cantina saprà apprezzarla e valorizzarla.

Oggetti fatti da noi: un modo per risparmiare a Natale e fare bella figura

Un altro consiglio sulla falsariga di quello precedente, ma non adatto a tutti, è quello di regalare oggetti realizzati da noi. Una dritta, appunto, valida solo per chi ha una certa manualità o uno specifico talento. Siamo bravi con la fotografia? Stampiamo qualche scatto che amiamo e regaliamolo a un nostro amico.

Il nostro hobby è la pittura? Perché non dipingere una serie dedicata a un tema che ci piace tanto, magari con piccole differenze per rendere ogni quadro unico, e regalarle ad amici e parenti. Ci divertiamo a cucire oppure a costruire piccoli oggetti in legno? Perfetto, vedrete che i regali realizzati da noi saranno molto più apprezzati rispetto a quelli comprati.

Un giro ai mercatini di Natale: un’idea sempre valida

Tutto questo non significa evitare per forza negozi o bancarelle. Se ci organizziamo per tempo, come detto, nei negozi della nostra città possiamo fare buoni affari senza l’assillo di trovare qualcosa a tutti i costi. Meglio ancora se ci rechiamo in un outlet. Un’altra opzione può essere un bel giretto in uno dei tanti mercatini di Natale che spuntano un po’ in tutta Italia potrebbe darci qualche spunto se siamo a corto di idee. E se proprio non troviamo il regalo giusto, possiamo sempre consolarci con caldarroste e vin brulé…

Ovviamente comprare online i regali è una scelta che può aiutarci a risparmiare, magari sfruttando qualche coupon o altri sconti simili. Tuttavia, anche qui le tempistiche sono molto importanti perché nel periodo che precede le festività i tempi di consegna sono inevitabilmente più lunghi. Quindi, se compriamo online i regali, attenzione a ordinarli con molto anticipo per non rischiare di ricevere i doni troppo tardi e dover recuperare all’ultimo momento per non presentarsi a mani vuote.

Risparmiare a Natale (del prossimo anno) con Black Friday e Cyber Monday

C’è un altro interessante consiglio che riguarda i regali da compare online ma che, purtroppo, sarà utilizzabile solo a partire dal prossimo anno. Già perché, anche se da pochi giorni (fine novembre) sia il Black Friday che il Cyber Monday sono già passati. Si tratta di due giorni di forti sconti che ormai hanno preso piede anche nel mondo del commercio italiano.

Giornate di occasioni imperdibili su prodotti di vario genere (nel caso del Cyber Monday prodotti elettronici e tecnologici) che permettono di fare veri e propri affari. Tuttavia, alcuni siti internet sono soliti prolungare questi sconti anche nei giorni immediatamente successivi, quindi fare una ricerca online non guasta mai. In ogni caso, per il Natale 2023, è bene ricordarsi di sfruttare queste due giornate di super sconti – sia nei negozi fisici che online – per provare a fare la maggior parte dei regali. In questo mondo il risparmio è davvero assicurato.