Caro bollette e aumento delle materie prime: boom di rincari, sarà un Natale meno dolce

Il caro bollette colpirà duramente le tasche degli italiani, con rincari di luce e gas che spingeranno verso una media di 4.724 euro la spesa energetica media di ogni famiglia.

Natale amaro per le famiglie italiane

Anche l’aumento dei prezzi delle materie prime farà impennare i rincari. Almeno del 25% e con possibili punte del 40%. Sono i calcoli effettuati da Confesercenti, che preannunciano un Natale difficile per famiglie e negozianti.

Il ‘Messaggero’ riporta un’intervista a Claudio Pica, presidente Fiepet Confesercenti. Ad affrontare per primi i rincari, e quindi ad alzare i prezzi a loro volta, saranno fornai e artigiani.

“Fornai e artigiani non hanno alternative – spiega Pica – e sono costretti a far fronte per primi agli aumenti legati alla produzione. Da qui i rincari per panettoni, pandori e dolci. Allo stesso tempo anche per quanto riguarda spumanti e vini, si prevedono importanti rincari”.

Aumenta il prezzo dei panettoni

Segue, in ordine sparso, un elenco di rincari osservato nella città di Roma, dove i prodotti meno economici mostrano aumenti attorno al 30% rispetto allo scorso anno.

I panettoni con confezioni in latta costano in alcuni casi quattro o cinque euro in più rispetto all’anno scorso.

Fonte foto: 123RF

Il ‘Messaggero’ continua la sua indagine sui prezzi dei panettoni: nella catena ODStore (Ovunque Dolce Salato) un pandoro senza marchio e scontato costa 4,99 euro al chilo. Prezzo originale 6,50.

Un panettone piccolo senza marchio da mezzo chilo costa 2,49 euro, con sconto. Prezzo originario 3,30 euro.

Per i prodotti di marca il prezzo cresce: un pandoro Tre Marie da 750 grammi viene proposto in sconto a 14,99, con prezzo originario di 19 euro.

Il panettone a lenta lavorazione da 750 grammi a marchio Maestri pasticceri Borsari costa 7,90 euro.

Su anche il prezzo dei biglietti aerei

Guai anche per chi viaggia in aereo per andare in vacanza o anche solo per tornare a trovare i familiari. Una recente indagine del Codacons ha mostrato un aumento dei prezzi dei biglietti aerei: +110,8% sui voli nazionali, +128,1% per i voli internazionali e + 176% per i voli intercontinentali.

Le tariffe, si teme, potrebbero aumentare ulteriormente sotto Natale.

Ristoranti e caro energia

Mentre le famiglie attendono inermi un possibile razionamento energetico, con la inevitabile conseguenza di un taglio alle ore di riscaldamento domestico, il caro energia sta flagellando anche bar e ristoranti.

E soprattutto quelli dotati di grandi impianti di refrigerazione che consumano moltissima energia.

Probabili, dunque, ritocchini al rialzo sui menu. Molti esercenti, purtroppo, hanno già chiuso la loro attività non riuscendo a rientrare nei costi di gestione.

In una sua precedente analisi, Claudio Pica ha spiegato come i ristoratori cercano di affrontare il caro bolletta: menu semplificati con meno piatti, apertura soltanto a pranzo o solo a cena, forni e cappe che lavorano a scartamento ridotto rispetto al passato.