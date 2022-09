Caro bollette, Roma in ginocchio: 30 ristoranti chiusi in sette giorni, a rischio un altro centinaio

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

Tra rincari energetici, costi delle materie prime e affitti, il settore della ristorazione sta attraversando una gravissima crisi generale. E a Roma gli effetti sono già drammaticamente sotto gli occhi dei cittadini. Al rientro dalle ferie estive molte attività sono state infatti costrette a tenere le serrande abbassate a causa delle spese insostenibili, ormai superiori alle entrate.

Roma, ristoranti costretti a chiudere

A descrivere il grave quadro della situazione nella Capitale è il quotidiano ‘Il Messaggero’. Secondo una stima di Fiepet Confesercenti, la Federazione italiana degli esercenti pubblici e turistici, almeno 30 ristoranti negli ultimi sette giorni si sono trovati costretti a chiudere.

Come riporta la testata romana, è già successo per esempio a Settimio, in via del Pellegrino. Oppure hanno abbassato le serrande attività come Ulisse, in via Giuseppe Ferrari a Prati, e La Fraschetta di via San Francesco a Ripa, a Trastevere.

Fonte foto: 123RF A Roma almeno 30 ristoranti hanno chiuso in una settimana

Ristoranti noti a Roma che, a causa del caro bollette e dei conseguenti rincari, non si trovano più nelle condizioni di poter continuare ad apparecchiare le loro tavole.

L’allarme di Fiepet Confesercenti

Secondo l’analisi dell’associazione di categoria chi ancora non ha avuto il coraggio di chiudere ha prolungato le ferie. Ma entro la fine del mese di settembre “120 ristoranti romani sono a rischio chiusura definitiva”, come spiegato da Claudio Pica, presidente della Fiepet Confesercenti capitolina.

Intanto i menù delle attività rimaste aperte sono già stati ritoccati al rialzo. “Solo per i prodotti di un’amatriciana ci volevano 3 euro, oggi ne servono 5,50”, ha fatto notare Pica nel commentare gli aumenti anche delle classiche proposte della cucina romana.

E per i clienti, tutto questo significa che “a meno di 12 euro oggi un piatto simile si fa fatica a trovarlo al ristorante”.

Confronti in corso

La fotografia di Fiepet Confesercenti a Roma dimostra come ci si trovi davanti a una vera e propria corsa contro il tempo per evitare una strage di attività.

‘Il Messaggero’ ha riportato le dichiarazioni dell’assessora alle Attività Produttive, Monica Lucarelli, la quale ha precisato che sono già in corso “costanti incontri con le associazioni di categoria per capire come rispondere a questo fenomeno”.

Lucarelli ha evidenziato che la Capitale “non può permettersi di far chiudere le sue attività storiche”.