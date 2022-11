Previsioni inverno 2022-2023, prime proiezioni: l'Italia verso un Natale con caldo anomalo

Secondo le prime previsioni per l’inverno 2022-2023, un vortice di alta pressione potrebbe portare l’Europa verso il cosiddetto blocco atmosferico, in inglese “omega blocking”, che sostanzialmente potrebbe insinuarsi sul Vecchio Continente fino alla fine del 2022. Dai primi giorni del 2023, quindi, le temperature potrebbero ritornare sulla media stagionale.

Previsioni inverno 2022-2023: l’Europa verso il blocco atmosferico

Le prime proiezioni sull’inverno 2022-2023 arrivano dall’ECMWF, il Centro Europeo per la Previsione Meteorologica a Medio Termine con sede nel Regno Unito.

L’inverno potrebbe suddividersi in due blocchi: nella parte nord-orientale si può parlare di alta pressione con una stima che indica i 500 hPa, mentre per quanto riguarda l’Europa occidentale e in particolare la Penisola Iberica si prevede una bassa pressione con un vortice depressionario specialmente a bassa quota.

In Italia si prevedono temperature superiori di +1°C rispetto alla media stagionale nel mese di dicembre

Per questo le proiezioni parlano di anomalie, termine tecnico che indica due diversi comportamenti in termini di geopotenziale.

Cosa significa “blocco atmosferico”

Per blocco atmosferico si intende un’area di alta pressione confinante con due aree di bassa pressione le quali, per via della loro configurazione barica inferiore, si tengono ai lati per poi spostarsi.

Per questo per l’Europa settentrionale si prevede sostanzialmente un inverno poco rigido, mentre nella parte centro-occidentale vi sarà una maggiore concentrazione di bassa pressione.

Le conseguenze per l’Italia: dicembre caldo fino a Natale

Secondo le proiezioni riportate anche da ‘3b Meteo’, l’Italia sarà colpita dal vortice di bassa pressione, specialmente nella parte meridionale del Paese, ma si parla anche di un dicembre segnato da temperature superiori di un grado rispetto alla media.

Sempre secondo le prime proiezioni, il caldo anomalo sull’Italia potrebbe iniziare dall’8 dicembre e protrarsi fino al giorno di Natale, per poi spostarsi e restituire al Paese le temperature della media stagionale.

Il caldo anomalo di Natale potrebbe essere causato dall’anticiclone “bloccato” sull’Europa nord-orientale, che porterà Russia e Scandinavia a temperature addirittura superiori di 2 gradi rispetto alla media, una vera e propria anomalia per due “serbatoi del freddo”.