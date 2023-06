Colpi di pistola in un locale a Albano Sant'Alessandro vicino Bergamo: grave un uomo. L'ipotesi di un agguato

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Un uomo di origine indiana è rimasto ferito gravemente da alcuni colpi d’arma da fuoco esplosi in un locale pubblico di Albano Sant’Alessandro, nella provincia di Bergamo.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto riferito da ‘ANSA’, potrebbe trattarsi di un agguato legato a una lite e a un regolamento di conti.

Nel locale pubblico era in corso una festa tra connazionali, quando, poco prima della mezzanotte tra sabato 10 e domenica 11 giugno, un gruppo è entrato e ha sparato diversi colpi di arma da fuoco, uno dei quali ha raggiunto al petto l’uomo.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il locale pubblico dove sono stati esplosi i colpi di pistola si trova ad Albano Sant’Alessandro, nei pressi di Bergamo.

Come sta l’uomo ferito

L’uomo ferito, residente nella provincia di Cremona, è stato caricato in automobile da alcune persone e trasportato in ospedale, al Papa Giovanni XXIII, in codice rosso. Le sue condizioni di salute sarebbero gravi.

Maggiori dettagli

Come reso noto ancora dall’agenzia ‘ANSA’, a rimanere ferito nell’agguato è stato solo l’uomo che si trova attualmente ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Probabilmente chi ha sparato voleva colpire proprio lui.

L’uomo di origine indiana, di 35 anni, stava prendendo parte a una festa tra connazionali, organizzata nel locale per festeggiare uno di loro che è da poco diventato padre.

I carabinieri di Bergamo hanno eseguito i rilievi all’interno del locale di Albano Sant’Alessandro per ricostruire nei dettagli quanto accaduto e hanno ascoltato numerose persone presenti per risalire a chi ha sparato. L’uomo che ha sparato si è presentato con altri connazionali ed è entrato nel locale esplodendo, a quanto ricostruito, diversi colpi.