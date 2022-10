Chicco Testa, imbarazzo in diretta tv: la webcam cade e viene ripreso senza pantaloni

Momento di grande imbarazzo in diretta tv per Chicco Testa. L’ex deputato di Pci e Pds, collegato da casa con la trasmissione televisiva “Omnibus” di La7, ha avuto un incidente con la webcam. Mentre parlava del caro energia la telecamera puntata verso di lui è caduta e, per una frazione di secondo, lo ha inquadrato dalla vita in giù mostrando chiaramente che non indossava i pantaloni.

Incidente in diretta tv per Chicco Testa

Le immagini, infatti, non lasciano molti dubbi. Sotto la camicia bianca Chicco Testa, presidente di Assoambiente, indossava solamente i boxer. Forse per comodità, o semplicemente perché non aveva avuto tempo di prepararsi per il collegamento, il dirigente di Sorgenia si era collegato con la trasmissione di La7 indossando solamente la camicia di colore bianco.

Per sua sfortuna la webcam è caduta e per pochissimi istanti, il tempo di rimetterla in equilibrio, ha inquadrato le gambe di Testa.

Fonte foto: Twitter/La7

Video virale sul web

Trattandosi di una trasmissione in diretta, non è stato possibile tagliare le immagini e rifare l’intervista. Pochi minuti dopo il collegamento – risalente alla mattinata di ieri, 16 ottobre – il video di pochi istanti è finito su Twitter ed è entrato tra le tendenze con commenti e centinaia di retweet. Poco dopo, non senza imbarazzo, le immagini sono tornate immediatamente sullo studio televisivo della trasmissione.