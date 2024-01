Chiara Ferragni torna su Instagram e viene ricoperta di critiche e insulti: vandalizzato il suo negozio a Roma

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il ritorno di Chiara Ferragni su Instagram dopo le polemiche legate al “caso Pandoro”, nella notte di San Silvestro, è stato accolto da critiche e insulti. Non solo: il 1° gennaio la sua boutique di Roma è stata vandalizzata.

Il ritorno di Chiara Ferragni su Instagram dopo il “caso Pandoro”

Dopo la contestata collaborazione con Balocco (con tanto di sanzione dell’Antitrust), il post di scuse pubblicato dall’imprenditrice digitale il 18 dicembre del 2023 e il suo lungo silenzio social, Chiara Ferragni è riapparsa sui social la notte del 31 dicembre, comparendo in un video pubblicato dal marito Fedez.

Nel filmato, si vede la coppia festeggiare assieme ai figli e ad alcuni amici il Capodanno, in anticipo di qualche ora rispetto alla mezzanotte per consentire anche ai bambini di far festa. Chiara Ferragni appare sorridente, vestita di rosso.

Fonte foto: ANSA

Chiara Ferragni e Fedez in una delle loro ultime apparizioni pubbliche, lo scorso 6 dicembre a Milano.

Critiche e insulti a Chiara Ferragni su Instagram

Tra i commenti al video pubblicato da Fedez su Instagram sono tanti gli insulti e le critiche a Chiara Ferragni e, più in generale, ai Ferragnez.

In un messaggio si legge: “A che ora aprite il pandoro?“.

Un altro utente ha scritto: “Tranquilli festeggiate ma noi tutti NON DIMENTICHIAMO“.

Ancora un commento polemico: “Poverina, è proprio distrutta psicologicamente… Datele una fetta di pandoro che si riprende un po'”.

In un altro commento si legge: “Siete vergognosi“.

Non manca, però, chi tende una mano a Chiara Ferragni: “Ma basta con sta storia del pandoro! I politici vi fregano tutti i giorni e non lo sapete neanche… Ma non vedo rivoluzioni ecc… Augurando il male ad altra gente non si va da nessuna parte!”.

Vandalizzato il negozio di Chiara Ferragni a Roma

A distanza di alcune ore dalla pubblicazione del video sul canale Instagram di Fedez, nel pomeriggio del 1° gennaio del 2024 sono apparse due scritte sulle vetrine e sulla targa del negozio di Chiara Ferragni inaugurato appena pochi mesi fa a Roma.

“Bandita” e “Truffatrice” sono le scritte apparse sulla boutique romana di Chiara Ferragni, riferite allo scandalo che ha travolto l’imprenditrice digitale nel mese di dicembre 2023.