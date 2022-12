Chiara Ferragni operata per un sospetto melanoma: svelato il mistero del cerotto, l'appello sulla prevenzione

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Mistero svelato. Chiara Ferragni, nelle ultime settimane, è apparsa in pubblico – e sui social – con un vistoso cerotto bianco sul braccio sinistro. A spiegarne i motivi ci ha pensato la stessa imprenditrice, che su TikTok ha raccontato di essersi sottoposta a una piccola operazione per rimuovere un neo. Scongiurato, dall’esame istologico, un tumore della pelle.

Tantissimi dei suoi milioni di follower, ma non solo, si sono chiesti il motivo per il quale sul braccio sinistro di Chiara Ferragni, per circa due settimane, sia rimasto in bella vista un cerotto bianco.

Domenica 11 dicembre lei stessa ha voluto rispondere alla curiosità di una sua fan, direttamente sul suo account ufficiale di TikTok: “Tutti parlano di ‘sto cavolo di cerotto che ho sul braccio da circa due settimane. E visto che ho avuto il risultato ve ne posso parlare, prima preferivo aspettare”.

Fonte foto: Instagram La foto pubblicata da Chiara Ferragni il giorno della finale di XFactor: si vede un cerotto bianco sul braccio sinistro

“Una volta ogni sei mesi – ha aggiunto – faccio la visita dei nei, perché ho familiarità purtroppo con melanomi, eccetera, quindi li controllo molto spesso. E rispetto a sei mesi fa c’era un neo, questo sul braccio, che era leggermente cambiato di colore. Quindi, per precauzione, è stato meglio toglierlo: per fortuna è arrivato il risultato dell’istologico, è tutto ok. Era un neo che è cambiato, era da togliere perché poteva trasformarsi nel tempo in un melanoma, che è uno dei tumori peggiori da avere, più pericolosi, perché la maggior parte delle volte non ce ne si accorge, fin quando non è troppo tardi”.

Infine, l’appello alla prevenzione: “Questo per dire di controllarvi sempre i nei“.

Chiara Ferragni e la “familiarità coi melanomi”

Chiara Ferragni ha dichiarato di avere “familiarità coi melanomi“.

In famiglia, infatti, la sorella Valentina ha avuto un carcinoma basocellulare, un tumore maligno della pelle: “Sfortunatamente non era una cisti, ma un carcinoma basocellulare, un tumore maligno localizzato in una specifica area, non dei più pericolosi per la salute, ma per la pelle”, aveva detto ai follower, sottolineato l’importanza della prevenzione.

Vacanza a Saint Moritz

Passata la paura, Chiara Ferragni è tornata a godersi la vacanza a Saint Moritz insieme al marito Fedez (che alcuni mesi fa aveva scoperto di avere un tumore al pancreas, poi asportato) e ai due figli.