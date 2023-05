Chi è il funambolo Andrea Loreni che camminerà tra i grattacieli di Milano nel vuoto per oltre 200 metri

L’appuntamento è fissato per venerdì 26 maggio alle ore 20: il funambolo Andrea Loreni camminerà in equilibrio su un cavo collocato a circa 140 metri di altezza, dal Bosco Verticale all’UniCredit Tower (l’edificio più alto d’Italia).

L’impresa di Andrea Loreni

Andrea Loreni percorrerà oltre 200 metri tra i grattacieli di Milano, su una corda in dyneema di 20 millimetri di diametro, con una configurazione tecnica che prevede alcuni tecnici appesi alla fune, davanti e dietro il funambolo, che si muovono con lui al fine di dare maggiore stabilità.

L’impresa è stata organizzata per inaugurare la seconda edizione di Bam Circus – il Festival delle Meraviglie al Parco, progetto della Fondazione Riccardo Catella, ideato e diretto da Francesca Colombo (direttore generale culturale della Biblioteca degli Alberi Milano).

Fonte foto: ANSA Andrea Loreni, durante una precedente impresa sulla Mole Antonelliana di Torino.

Il messaggio di Andrea Loreni

A ‘Vanity Fair’, Andrea Loreni ha dichiarato: “Il Bam Circus ha come tema la meraviglia e spero che, in qualche modo, questa impresa la trasmetta. Mi sembra interessante che questo luogo così simbolico, conosciutissimo, fatto per apparire e per essere visto, riservi ancora una sorpresa, una via inesplorata, una possibilità di meraviglia che è questa strada larga 20 millimetri e lunga 200 metri”.

Il funambolo ha poi aggiunto: “La traversata funambolica tra i palazzi di Milano è fortemente simbolica: uno simboleggia la natura e l’altro la tecnologia, la cultura antropologica. Si passa dagli alberi, al cemento e all’acciaio. A dire il vero, preferirei camminare all’inverso: veniamo dalla natura e abbiamo bisogno di riconnetterci”.

Chi è Andrea Loreni

Sempre a ‘Vanity Fair’, Andrea Loreni, che nel giugno del 2022 aveva già attraversato la Mole Antonelliana di Torino, ha spiegato che la sua passione è nata “a Milano quando, a metà anni Novanta, vidi uno spettacolo di teatro di strada che mi appassionò. Mi sono avvicinato al linguaggio circense, che ho usato per le mie performance. Tra i vari linguaggi del circo c’è l’equilibrio, a cui mi sono dedicato”.

A proposito del rischio, il funambolo ha detto: “Il rischio c’è, sul cavo come nella vita di tutti i giorni. Non credo che il cavo sia altro dalla vita, ma solo una specie di sottolineatura di alcuni aspetti del nostro vivere, come il rischio, la precarietà e l’esposizione, ma anche la possibilità di fare cose incredibili”.