Cavallo bloccato sul tetto di una casa in Brasile per le inondazioni, il video del salvataggio spettacolare

Il Brasile vive giorni drammatici a causa dell’alluvione che ha già causato almeno 100 morti. Migliaia gli sfollati, circa 130 i dispersi. Tra i salvataggi, è diventato virale il video di quello che ha riguardato un cavallo, rimasto intrappolato sul tetto di una casa a causa delle inondazioni.

Il cavallo salvato in Brasile durante l’alluvione

Squadre di soccorso del Rio Grande do Sul, lo Stato del Brasile meridionale colpito dalle inondazioni, si sono mobilitate per salvare un cavallo rimasto bloccato sul tetto di una casa a Canoas, nella regione metropolitana del capoluogo, Porto Alegre. L’animale, ribattezzato Caramelo dalla gente del posto, è stato sedato e messo su una barca.

Sul suo profilo X, la ‘first lady’ Rosangela ‘Janja’ Silva aveva detto di aver sensibilizzato sul caso il comandante delle operazioni dell’Esercito nella regione, il generale Hertz Pires do Nascimento.

“Ha già mobilitato delle squadre per localizzare e salvare il cavallo a Canoas. Ci saranno anche i veterinari dell’Esercito. Speriamo che ‘Caramelo’ sia sopravvissuto alla notte”.

La moglie del presidente Luiz Inacio Lula da Silva, inoltre, aveva già adottato un cane salvato dalle acque: gli hanno dato il nome di Speranza.

Almeno 100 morti per le inondazioni in Brasile

La statua simbolo di Rio de Janeiro, il Cristo Redentore, è stata illuminata per ricordare le vittime delle inondazioni nel Sud del Brasile, nel Rio do Grande Sul, la peggiore catastrofe naturale che abbia mai colpito la regione.

L’alluvione ha causato almeno:

100 morti;

oltre 370 feriti;

almeno 130 dispersi.

Migliaia gli sfollati, che hanno dovuto abbandonare in massa le loro case, per radunarsi in un accampamento di fortuna lungo un’autostrada deserta.

Porto Alegre conta 1,4 milioni di abitanti e oltre 400 località sono state colpite dal maltempo.

Il gesto di Elon Musk

Toccato dalle immagini drammatiche che arrivano dal Brasile, Elon Musk si è aggiunto alla lista di vip che stanno aiutando le popolazioni.

L’imprenditore ha annunciato che la sua impresa di internet satellitare, Starlink, donerà 1.000 kit per la connessione a banda larga alle squadre di emergenza impegnate nelle operazioni di soccorso.

Per tutti i clienti è invece sospeso il pagamento dell’abbonamento.