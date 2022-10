Catanzaro, incendio in una palazzina: morti tre fratelli giovanissimi, gravi i genitori e altri due figli

Tragedia in Calabria. A Catanzaro, nella notte tra il 21 e il 22 ottobre, è scoppiato un incendio in una palazzina di via Caduti 16 marzo 1978. Drammatico il bilancio: tre morti e quattro feriti.

Le vittime erano tutte giovanissime

L’abitazione interessata si trova nella zona sud del capoluogo calabrese. Le vittime sono tutte giovanissime: secondo le prime ricostruzioni erano fratelli e avevano 12, 14 e 22 anni.

L’intervento dei Vigili del fuoco

Le squadre dei Vigili del fuoco sono giunte sul posto della tragedia poco prima delle ore 1.30 in seguito a una segnalazione per un appartamento al quinto piano.

🔴 #Catanzaro, intervento #vigilidelfuoco in corso dalle ore 1:00 per l’#incendio di un appartamento al quinto piano di una palazzina. Rinvenuti i corpi senza vita di 3 ragazzi, soccorse 4 persone dello stesso nucleo familiare ferite in modo grave [#22ottobre 7:30] — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) October 22, 2022

Il ritrovamento delle vittime e i feriti

All’interno dell’appartamento c’era un nucleo familiare italiano composto da sette persone. Le tre vittime sono state trovate senza vita dopo le operazioni di spegnimento del rogo.

Feriti gravemente i genitori ed altri due fratelli, una bambina di 12 anni ed un ragazzino di 16. La madre e la bambina sono state trasferite nei centri grandi ustioni di Bari e Catania e padre e fratello nell’ospedale di Catanzaro.

I tre fratelli deceduti, secondo le prime indicazioni, potrebbero essere rimasti intossicati dalle esalazioni del fumo. Il padre delle vittime lavora come venditore ambulante e la madre è casalinga.

Per scongiurare altri rischi, gli abitanti dell’appartamento attiguo a quello colpito dall’incendio sono stati evacuati.

Sono in corso gli accertamenti per stabilire con precisione l’origine del rogo.