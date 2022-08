Catania, esplosione in una casa mentre stavano operando i vigili del fuoco: spavento e feriti

Esplosione all’interno di una casa a Catania. L’incidente si è verificato in via Carmelo Abate, civico 7, mentre era in corso un intervento di verifica per fuga di gas da parte della squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento Nord del Comando Provinciale di Catania.

Catania, deflagrazione in una casa: 4 vigili feriti

Mentre i vigili stavano operando presso la dimora, c’è stata la deflagrazione di miscela aria-gas (GPL). Quattro di loro sono stati feriti e hanno riportato lievi ustioni, escoriazioni e contusioni.

L’intervento del 118

I sanitari del 118 intervenuti tempestivamente sul luogo dell’esplosione, hanno prestato il primo soccorso ai feriti.

🔴 #Catania, dalle ore 10:45 intervento #vigilidelfuoco per una fuga di gas GPL in via Carmelo Abate, coinvolti da una successiva esplosione 4 componenti della squadra: feriti in modo non grave per lo scoppio, sono stati trasportati in ospedale per accertamenti [#2agosto 13:15] — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 2, 2022

I 4 vigili del fuoco trasferiti in ospedale

Due sono stati trasferiti all’Ospedale Garibaldi Centro di Catania e gli altri due all’Ospedale Cannizzaro di Catania, per le cure e gli accertamenti del caso.