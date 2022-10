Casalmaggiore, il giallo delle lamette nei tombini: pneumatici forati, decine di auto in difficoltà

Disavventura per decine di automobilisti ad Agoiolo, frazione di Casalmaggiore, nella provincia di Cremona: hanno forato tutti nello stesso punto. Poi la scoperta: sono state trovate lamette da cutter inserite perpendicolarmente alla strada, nei tombini.

Cosa è successo

Un autista di passaggio da una delle strade interne di Agoiolo ha forato uno degli pneumatici della sua automobile nella serata di martedì 11 ottobre. Confrontandosi con uno dei gruppi social di paese su ‘Facebook’, ha poi scoperto che tanti altri come lui, la stessa sera e sulla stessa strada, avevano avuto lo stesso problema. Decine di pneumatici forati, decine di auto bloccate in strada.

“Su uno dei tombini lungo la strada ho contato almeno 13 lamette da cutter inserite perpendicolarmente al piano della strada, proprio per tagliare meglio le gomme delle auto”, le parole dell’autista riportate dal ‘Corriere della Sera’.

Fonte foto: Tuttocittà Agoiolo è una frazione di Casalmaggiore, nella provincia di Cremona.

Dove è successo

I casi sono avvenuti sia nelle strade interne di Agoiolo (frazione di Casalmaggiore, nel Cremonese) sia nella cosiddetta Strada Bassa, cioè la provinciale che taglia in due il paese.

In quei punti, la velocità delle automobili non è particolarmente elevata: il limite è di 50 chilometri orari, in alcuni punti è consentito arrivare fino a 70 km/h. Ciò ha permesso di evitare guai peggiori, oltre ai rilevanti danni economici legati alla sostituzione degli pneumatici.

L’auto “sospetta”

Le segnalazioni sono arrivate ai Carabinieri di Casalmaggiore e alla Polstrada di Cremona. Qualcuno ha riferito di aver notato, nella giornata di lunedì 10 ottobre, un’automobile sospetta aggirarsi per le vie del paese e fermarsi proprio in prossimità dei tombini “incriminati”.

In assenza di immagini di videosorveglianza, a ora è complicato risalire al responsabile o ai responsabili di questo gesto, così come individuare il motivo che ha portato qualcuno a inserire delle lamette nei tombini.