Cane intossicato dal fumo dopo l'incendio in casa: salvato dai vigili del fuoco con la maschera d'ossigeno

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

È stato un salvataggio coraggioso e spettacolare quello che ha visto protagonista un cane intossicato dal fumo di un incendio, la cui vita è stata preservata grazie all’intervento da parte dei Vigili del Fuoco di Avezzano, tutto immortalato in un video emozionante. L’incendio che ha colpito la casa del suo padrone lo ha messo in pericolo, a causa dell’inalazione di fumi tossici. Tuttavia, grazie all’intervento tempestivo dei pompieri, che gli hanno applicato una maschera d’ossigeno, il pastore abruzzese ha avuto una seconda possibilità.

Il luogo dell’incendio

L’episodio è avvenuto nella serata di lunedì 6 novembre, con l’incendio che ha colpito un’abitazione a Scurcola Marsicana, in provincia de L’Aquila, richiedendo l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco di Avezzano.

Durante l’operazione di soccorso, i pompieri hanno estratto dalla casa un uomo di 60 anni, che si trovava privo di sensi a causa del fumo denso, e successivamente hanno portato in salvo i suoi due amati cani pastori abruzzesi.

Fonte foto: Tuttocittà

L’incendio è avvenuto a Scurcola Marsicana, in provincia de L’Aquila

Il cane in pericolo

Uno dei cani dell’uomo si trovava in condizioni gravi, avendo inalato le esalazioni dannose dell’incendio. Fortunatamente, i Vigili del Fuoco hanno dimostrato anche in questo caso la loro straordinaria dedizione alla missione di salvataggio.

I pompieri hanno immediatamente applicato una maschera d’ossigeno al cane intossicato, garantendo il suo recupero. Questo gesto di eroismo ha reso possibile il recupero della vita dell’animale, sottolineando l’importanza della prontezza e della competenza nelle situazioni di emergenza.

Nel corso dell’incidente, sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche il personale medico del 118 e i Carabinieri, che hanno collaborato attivamente per garantire la sicurezza e il benessere dell’uomo coinvolto nell’incidente. Il 60enne è stato immediatamente affidato alle cure del personale sanitario e trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie.

Le inalazioni di fumo per gli animali

L’inalazione di fumo in situazioni di incendio può comportare rischi significativi per la salute degli animali. Tra i gas tossici prodotti durante un rogo, il monossido di carbonio (CO) rappresenta una delle principali minacce. Questo gas inodore è dannoso per tutte le specie e può accumularsi in ambienti chiusi, come case, garage o capannoni.

I sintomi della tossicosi da monossido di carbonio includono letargia, depressione respiratoria, coma e, in alcuni casi, morte. L’azione dei vigili del fuoco è stata fondamentale: l’ossigeno al 100% è un trattamento essenziale per contrastare gli effetti nocivi del monossido di carbonio, e può ridurre significativamente la sua emivita.