Incendio a Crotone nel deposito di mezzi agricoli e prodotti chimici: il video dell'intervento dei pompieri

Un feroce incendio, spinto da venti intensi e alimentato dalle temperature torride delle ultime ore, si è rapidamente diffuso mercoledì 23 agosto nel territorio di Crotone. Le fiamme hanno fatto irruzione in un deposito contenente mezzi agricoli, vernici e solventi, scatenando un’operazione di soccorso complicata da parte dei vigili del fuoco.

Il rogo

L’evento ha avuto luogo nella porzione settentrionale della città, più precisamente nella località di Papaniciaro, dove sono insediate varie attività industriali.

La risposta immediata ha visto l’arrivo sul campo di ben trenta vigili del fuoco, supportati da un parco di una decina di automezzi, i quali si stanno battendo strenuamente da numerose ore per arginare e domare l’incendio che infuria.

Fonte foto: Tuttocittà L’incendio è divampato nella zona industriale di Crotone, in località Papaniciaro

L’intervento

Le squadre di pronto intervento sono strategicamente schierate non solo per contenere l’avanzata delle fiamme, ma anche per proteggere le altre strutture industriali che occupano lo stesso comprensorio.

Tuttavia, le alte lingue di fuoco rappresentano solo una parte del problema: il fitto e asfissiante fumo nero che si propaga dall’incendio sta generando notevoli disagi tra i cittadini e sta presentando notevoli sfide operative agli addetti ai lavori.

Problemi al traffico

Le ripercussioni dell’incendio si fanno sentire anche sulla viabilità, pesantemente condizionata dalle fiamme divampate nella zona.

Il cavalcavia nord che consente l’accesso a Crotone attraverso la strada statale 106 è stato temporaneamente chiuso a causa dell’espandersi delle fiamme, creando ulteriori inconvenienti e complicazioni per gli spostamenti locali.

