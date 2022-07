Cagliari, bimba di sei giorni trovata morta nella culla: 24 ore prima era stata dimessa dall'ospedale

Dolore e disperazione per una famiglia residente a Cagliari che, la scorsa notte, in via Sanna Randaccio (pieno centro), ha pianto la scomparsa della propria figlia, Anaja, appena nata. La bimba, nata sei giorni fa, è stata trovata dai genitori di origine pakistana immobile nella culla, senza vita.

La ricostruzione

Il padre e la madre, non appena si sono accorti che la bimba era immobile, hanno chiamato il 118, ma i tentativi dei soccorritori giunti sul posto della tragedia sono stati inutili.

Come riferisce l’Unione Sarda, al momento, l’ipotesi più plausibile è quella che porta sulla pista della “morte in culla”. La coppia del Pakistan residente da tempo nel capoluogo sardo ha altri quattro figli. Tutti, al momento, sono in preda alla sofferenza.

Fonte foto: Tuttocittà

Dopo la scoperta del cadavere di Anaja, ci sono stati i controlli in casa dei poliziotti e degli esperti della Scientifica. La salma della piccola è stata portata al Policlinico universitario di Monserrato, in attesa dell’autopsia disposta dal pm. L’esame per capire le cause della morte dovrebbe essere eseguito venerdì dall’equipe del medico legale Roberto Demontis.

Atti dovuti per quello che sembra essere un dramma senza colpevoli. Sul corpo della neonata, infatti, non è stato rilevato alcun segno di violenza. La piccola era stata dimessa il giorno prima dall’ospedale Brotzu dopo la nascita.

La telefonata al 118

Non erano ancora scoccate le sei quando i genitori della piccola Anaja, nata lo scorso mercoledì al Brotzu senza alcuna complicazione né qualcos’altro di strano, hanno chiamato il 118. Chiamata disperata, dopo che si sono resi conti che la bimba non respirava ed era immobile.

La richiesta di soccorso ha innescato il pronto intervento di due ambulanze, una dei volontari e subito dopo una medicalizzata. Quando il personale sanitario è giunto in via Sanna Randaccio purtroppo non c’era più nulla da fare per la piccina.

Medico legale non ha riscontrato alcun segno di violenza

Sul luogo del dramma è arrivato anche il medico legale Roberto Demontis che ha svolto un primo controllo sul corpicino della piccola, senza riscontare segni particolari o altri elementi che possano far pensare a qualcosa di diverso dalla morte in culla.