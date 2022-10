Cagliari, bambino di 10 anni brutalmente picchiato nel cortile della scuola media finisce al pronto soccorso

Un bambino di 10 anni è stato brutalmente picchiato da un gruppo di coetanei nel cortile della scuola media che frequenta, in provincia di Cagliari.

Bimbo picchiato dal branco

Un ragazzo più grande lo avrebbe colpito con calci e pugni, anche alla testa, mentre altri 4 lo tenevano fermo.

Secondo quanto raccontato dai genitori ai carabinieri, il bambino era da tempo preso di mira dal branco di bulli e non voleva tornare più in classe, come riferisce Tgcom24.

Le minacce e il pestaggio

A seguito del pestaggio, la giovane vittima è stata trasportata al pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Brotzu di Cagliari con lesioni alla testa, al petto e a un ginocchio.

Lo studente, secondo quanto ricostruito, sarebbe stato minacciato di subire il medesimo trattamento se fosse tornato a scuola.

Ennesimo episodio di bullismo

Non si placa la piaga del bullismo nelle scuole italiane. È di pochi giorni fa la notizia del ragazzino di 14 anni di Parma, che sarebbe stato preso di mira per diverso tempo soltanto perché diligente nello studio.

Fonte foto: ANSA I genitori del bambino di 10 anni si sono rivolti ai Carabinieri

Gli episodi di bullismo sarebbero culminati in una vera e propria aggressione fisica: una matita utilizzata per ferire alla testa il 14enne, e una serie di schiaffi.

Ed è sempre di Cagliari la studentessa 12enne, troppo assente da scuola per non venir vessata dai bulli, bocciata e poi promossa dal Tar dopo il ricorso presentato dai genitori.

Una studentessa modello, forse proprio per questo mal sopportata dalle sue compagne, che la vessavano e umiliavano ad ogni occasione.