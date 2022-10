Bus precipita nel vuoto per 500 metri, morte 25 persone in India: stavano andando tutte a un matrimonio

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Erano tutti invitati a un matrimonio i passeggeri a bordo del bus che è precipitato per oltre 500 metri in una gola in una zona nel nord dell’India, nello stato dell’Uttarakhand. Il bilancio del tragico incidente è di almeno 25 morti, mentre altre 20 persone sarebbero state tratte in salvo.

L’incidente

Secondo quanto riferito dalla polizia locale, all’interno del veicolo ci sarebbero stati circa 45-50 passeggeri.

L’incidente è avvenuto martedì sera quando il bus stava precorrendo una pericolosa strada di montagna nel distretto di Pauri Garhwal, nello stato di Uttarakhand che comprende la zona dell’Himalaya indiano, regione nella quale sono presenti diversi luoghi di culto oggetti di pellegrinaggio.

Le operazioni di salvataggio

Le operazioni di soccorso sono andate avanti per tutta la notte per cercare di salvare più persone possibili rimaste all’interno del mezzo rotolato tra la folta vegetazione del burrone per quasi mezzo chilometro.

“In questa tragica ora i miei pensieri sono con le famiglie in lutto. Spero che coloro che sono stati feriti si riprendano al più presto”, ha twittato il premier indiano Narendra Modi, affermando che sarà offerta tutta l’assistenza ai feriti e alle famiglie delle vittime.

Gli incidenti in India

La zona montuosa è nota per essere teatro ogni anno di numerosi incidenti mortali di questa entità. Nello scorso giugno, circa 24 persone sono rimaste uccise nelle stesse circostanze, precipitando in una gola con un pullman in viaggio verso un santuario della divinità indù Yamuna, a nord della capitale dello stato Dehradun.

In tutta l’India sono più di 110mila le persone che muoiono ogni anno in incidenti stradali, causati da pirati della strada, da asfalto in cattive condizioni e da un parco macchine in tutto il Paese perlopiù obsoleto.

Secondo un rapporto della Banca Mondiale pubblicato lo scorso anno, l’India rappresenta da sola l’11% del bilancio globale delle vittime della strada nonostante abbia solo l’1% dei veicoli del mondo.