Bruno Barbieri e gli spaghetti alle vongole con il burro: la ricetta condivisa su X divide il mondo social

Il noto chef Bruno Barbieri ha scatenato una controversia culinaria per via degli spaghetti alle vongole, tipico piatto presente sulle tavole italiane durante le festività natalizie, ma preparato con un suo tocco personale. Condividendo la sua versione del piatto su X, Barbieri ha introdotto un elemento inaspettato: il burro. Questa scelta ha generato un acceso dibattito sui social, dividendo gli amanti della cucina tradizionale da coloro che sono aperti a sperimentazioni più o meno audaci.

Gli spaghetti alle vongole di Bruno Barbieri

Nella giornata del 23 dicembre, Barbieri ha condiviso la sua versione del piatto tramite un post su X, accompagnato da un video tutorial dettagliato.

Nei primi istanti del video, Barbieri ha esclamato: “Ragazzi, ma quanto sono buoni gli spaghetti alle vongole?”. Fino a questo punto, sembrava una condivisione standard di una ricetta, ma le cose hanno preso una piega inaspettata quando l’acclamato chef ha introdotto il burro come ingrediente chiave.

Bruno Barbieri ci mette il burro

Secondo Barbieri, gli spaghetti alle vongole dovrebbero essere preparati rigorosamente in bianco, con olio extravergine d’oliva e, alla fine, una noce di burro. Pur anticipando le possibili obiezioni dei puristi, l’eclettico chef ha dichiarato con decisione: “A me non me ne frega niente”.

La procedura di preparazione ha seguito i passaggi tradizionali: la pulizia delle vongole, l’uso dell’aglio per soffriggere e la loro successiva cottura in padella con l’aggiunta di vino bianco. Tuttavia, è stato il momento in cui Barbieri ha aggiunto il burro che ha scatenato una serie di reazioni contrastanti.

Il video ha mostrato la preparazione dettagliata del piatto, comprese le fasi di filtraggio del sugo, l’aggiunta di parmigiano e il tocco finale con il prezzemolo. Barbieri ha concluso la sua dimostrazione sottolineando la cremosità del piatto e assicurando che la cottura delle vongole fosse al punto giusto.

I commenti sui social

Nei commenti al video, gli utenti dei social media hanno espresso opinioni divergenti. Alcuni hanno elogiato la creatività di Barbieri, definendo gli spaghetti “interessanti” e apprezzando il tocco personale che il burro ha dato al piatto.

Tuttavia, non sono mancati coloro che hanno criticato la scelta di Barbieri, sottolineando che il burro potrebbe coprire il sapore delicato delle vongole.

La discussione online ha incluso proposte alternative, sarcasmo e alcuni utenti hanno persino affermato che, se gli spaghetti alle vongole fossero serviti loro con il burro, li rimanderebbero indietro.