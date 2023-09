Bruciata l'auto di Fernando Magnafico sindaco di Lenola: "Stupore e rabbia", terzo episodio simile in un mese

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Si indaga per incendio doloso sul rogo che ha dato alle fiamme l’auto del sindaco di Lenola, Comune in provincia di Latina. Nella notte tra il 19 e il 20 settembre due auto sono state incendiate nella frazione di Valle Bernardo, dove vive il primo cittadino Fernando Magnafico. Il sindaco di Lenola ha parlato di «stupore e un pizzico di rabbia» per quanto accaduto in una comunità non abituata a certi episodi. Questo, in particolare, sarebbe il terzo in un mese.

Due auto incendiate nella stessa notte

Erano circa le 3 di notte del 20 settembre quando le fiamme hanno divorato l’auto del sindaco di Lenola, Fernando Magnafico. Nella stessa notte, sempre nella frazione di Valle Bernardo un’altra auto è stata incendiata.

A indagare sulla vicenda sono i carabinieri che al momento non escludono nessuna ipotesi, confermando la natura dolosa del rogo che è apparsa subito chiara.

Fonte foto: Tuttocittà.it Lenola, il Comune in provincia di Latina, dove è stata data alle fiamme la macchina del sindaco

Come riportato dal quotidiano ‘Il Messaggero‘, l’auto del sindaco – una Citroen C3 – si trovava parcheggiata fuori dalla sua abitazione quando è stata incendiata.

Sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni spegnimento. L’arrivo dei carabinieri, invece, avrebbe permesso di ritrovare elementi considerati possibili residui dell’innesco usato per il rogo.

Il sindaco: “Situazione da non sottovalutare”

Sempre il quotidiano romano riferisce che, nell’ambito delle indagini portate avanti dai carabinieri, il sindaco è stato ascoltato per diverse ore.

L’intento è capire se Fernando Magnafico, rieletto primo cittadino a maggio in assenza di altri candidati, possa avere qualche nemico.

Commentando la vicenda a ‘Radio Show Italia 103.5‘, il sindaco Magnafico ha dichiarato di riporre fiducia nelle indagini, “sperando – ha detto – si venga a capo di una situazione che non deve darci tanto allarmismo, ma nemmeno bisogna sottovalutare“.

Il terzo episodio simile in un mese a Lenola

Il timore è che dietro questo evento si celi dell’altro. Nell’arco di un mese, infatti, questo è il terzo episodio analogo che si verifica a Lenola.

L’ultimo, in ordine di tempo, nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 settembre quando è stata date alle fiamme un’altra auto nella stessa zona.

“Una comunità così tranquilla viene destabilizzata da episodi che, per quanto possano essere isolati, bisogna cercare di combattere e arginare con più energia possibile”, ha dichiarato ancora il sindaco Magnafico.