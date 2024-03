Bottiglie di vetro tirate contro i bimbi dell'asilo a Bellariva vicino Rimini: la fuga nel sottopassaggio

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Momenti di terrore a Bellariva, frazione di Rimini, dove un gruppo di bimbi di un asilo del posto è stato preso di mira da alcuni giovani che lanciavano bottiglie di vetro sulla strada, in viale Rimembranze, all’altezza della fermata del Metromare. La comitiva stava tornando alla scuola materna dopo una passeggiata con le educatrici.

Le bottiglie di vetro contro i bimbi dell’asilo a Bellariva (Rimini)

L’episodio è avvenuto poco dopo le 11. Gli alunni stavano camminando in viale Rimembranze per tornare alla scuola materna “Il Delfino” in via Nicolò Tommaseo, come riportato dal Resto del Carlino.

Le maestre hanno subito portato di corsa i piccoli nel sottopasso del Metromare per metterli in sicurezza, poi hanno dato l’allarme.

Fonte foto: tuttocitta.it L’episodio si è verificato in viale Rimembranze, all’altezza della fermata del Metromare, a Bellariva (frazione di Rimini)

Sul posto è giunta una pattuglia della polizia di Stato.

Quando gli agenti sono arrivati sul luogo dell’allarme, tuttavia, gli autori del folle gesto erano già fuggiti.

I minori traumatizzati

I bambini sono rimasti traumatizzati da quanto accaduto, così come le maestre. “Sono stati minuti di grande paura – hanno raccontato al Resto del Carlino le educatrici – Per fortuna nessuno dei nostri bambini è rimasto ferito“.

Agli agenti è stata fornita una descrizione dei giovani che lanciavano le bottiglie: sarebbero stati almeno in due. “Tutto è avvenuto molto velocemente, e noi in quel momento abbiamo pensato solo a mettere i bambini al riparo”.

Dell’episodio è stato informato anche Massimo Stefanini, dirigente ai servizi scolastici del Comune di Rimini.

Il Comune di Rimini presenterà una denuncia contro ignoti, nella speranza che i colpevoli vengano individuati e puniti. Al vaglio delle forze dell’ordine i filmati delle telecamere alla fermata del Metromare.

Le parole dei genitori

“Quando da scuola ci hanno detto quello che era accaduto stentavamo a crederci – hanno raccontato i genitori dei bimbi – Quanto è successo martedì è veramente gravissimo. I nostri figli hanno rischiato di restare feriti. Sono ancora sotto choc“.

“Non è la prima volta – proseguono – che capitano episodi del genere al sottopasso del Metromare a Bellariva. È assurdo che ci sia qualcuno che si diverta a lanciare bottiglie di vetro o altri oggetti contro i passanti… Tanto più quando a rischiare di essere colpiti sono dei bambini”.