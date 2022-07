Bimbo di due anni muore a Belluno: forse ha ingerito qualcosa raccolto a terra nel parco

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Dramma nel Bellunese, dove un bambino di 2 anni è deceduto all’ospedale di Pieve di Cadore dopo essere stato colto da un malore in casa. È mistero sulle cause della morte: tra le ipotesi avanzate c’è quella che possa aver ingerito una sostanza pericolosa raccolta da terra al parco giochi dove il piccolo era stato con il padre nelle ore precedenti. Sul caso indagano carabinieri e procura.

Bimbo di due anni muore nel Bellunese

Il piccolo Nicolò Feltrin, residente con la famiglia a Codissago di Longarone (Belluno), è morto all’ospedale di Pieve di Cadore nella serata di giovedì 28 luglio.

Stando al racconto fatto dai familiari ai carabinieri, riportato dal Corriere della Sera, giovedì mattina il padre ha portato il figlio di due anni al parco giochi. Rientrati a casa, il bimbo nel pomeriggio ha iniziato a star male, le sue condizioni sono peggiorate sempre di più: aveva difficoltà nel respirare.

I genitori lo hanno subito caricato in auto e portato al pronto soccorso dell’ospedale, dove è stato accolto in codice rosso. Ma non c’è stato nulla da fare: i medici hanno tentato di rianimarlo per due ore, invano.

Bimbo di due anni muore nel Bellunese: le indagini

L’ospedale ha poi avvisato i carabinieri, che hanno avviato le indagini svolgendo i primi accertamenti nella casa della famiglia e al parco giochi di Codissago, frazione di Longarone.

La procura di Belluno ha aperto sul caso un fascicolo d’indagine che al momento non vede alcun indagato. Per far luce sulle cause della morte del piccolo il pubblico ministero Simone Marcon ha disposto l’autopsia, che verrà svolta nella giornata di mercoledì prossimo.

Bimbo morto, potrebbe aver ingerito qualcosa di tossico al parco

Stando ai primi accertamenti svolti in ospedale, l’ipotesi prevalente è che il bambino possa aver ingerito qualche sostanza tossica. Per questo i carabinieri hanno ascoltato a lungo i genitori e hanno effettuato un sopralluogo nella loro casa.

Dal racconto fatto dal padre è emersa poi l’ipotesi che il piccolo possa aver ingerito qualche sostanza tossica, come dei pesticidi, che ha raccolto ai giardini.

Il padre ha riferito che mentre giocava il piccolo Nicolò avrebbe ingerito qualcosa di marrone: il papà è subito intervenuto e ha tolto l’oggetto dalla bocca del piccolo. L’uomo inizialmente non avrebbe dato peso al fatto, ma l’episodio potrebbe ora spiegare cosa sia successo.