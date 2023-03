Bimbo di 6 anni cade in piscina e muore dopo 3 giorni: la tragedia durante la vacanza, il padre stava dormendo

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Un bambino di 6 anni è morto in un tragico incidente avvenuto mentre era in vacanza con la famiglia: è caduto nella piscina del resort mentre il papà stava facendo un pisolino ed è morto dopo 3 giorni di agonia in ospedale. A mesi di distanza i familiari hanno deciso di rendere omaggio al loro piccolo dando vita ad una fondazione di beneficenza in suo nome.

La tragedia

Il tragico incidente è avvenuto la scorsa estate, nel giugno 2022, durante il primo giorno di vacanza a Maiorca di una famiglia di Belfast (Irlanda del Nord). Mamma, papà e tre figli erano arrivati da poche ore in Spagna quando si è verificato il dramma.

Il piccolo Corey Aughey, 6 anni, si era allontanato dai genitori con la scusa di prendere una bibita al distributore automatico ed è caduto nella piscina del resort. Un uomo ha visto tutto, ha subito tirato il bambino fuori dall’acqua e ha cercato di rianimarlo.

L’intervento a bordo piscina ha fatto riprendere il battito cardiaco al piccolo, che è stato quindi trasportato in ospedale. Le sue condizioni però si sono aggravate e il bambino è deceduto dopo tre giorni di agonia in rianimazione.

Il racconto del papà

Il papà del piccolo, Colin Aughey, ha raccontato al quotidiano locale Belfast Live quanto accaduto. La famiglia era appena arrivata a Maiorca per trascorrere una vacanza assieme al figlio più grande, 22 anni, che studia in Spagna.

“Siamo arrivati ​​giovedì mattina, abbiamo fatto il check-in e siamo andati in piscina”, ha detto l’uomo”. “Poi abbiamo mangiato qualcosa e io sono andato a fare un pisolino. Mancava solo un’ora all’apertura della piscina, quindi mia moglie Leanne ha portato i bambini nella piscina sul retro”.

Corey sarebbe quindi corso al distributore automatico di bevande, perché pensava fosse gratis. Quindi il tragico incidente. “Il giorno dopo il ricovero abbiamo avuto un pizzico di speranza per Corey. Pensavamo che stesse migliorando, ma dopo 24 ore i test non hanno mostrato alcuna attività cerebrale”, ha spiegato papà Colin.

La fondazione

La scomparsa di Corey ha scosso profondamente la comunità di Belfast. A mesi di distanza in tanti stanno continuando a tenere viva la sua memoria, ad esempio correndo la maratona cittadina in suo nome.

Anche per questo i familiari hanno deciso ora di dare vita ad una fondazione di beneficenza che porti il suo nome, la “Corey Aughey Foundation“. La fondazione servirà per raccogliere fondi che verranno utilizzati per aiutare i bambini a imparare a nuotare.

“Corey amava i suoi supereroi, era così innocente. Parlava sempre di eroi – ha detto papà Colin – quindi attraverso la Corey Aughey Foundation, sarà un eroe“.