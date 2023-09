Bimbo di 5 anni morto dopo la puntura di uno scorpione a scuola a San Paolo in Brasile: inutili i soccorsi

Un bambino di cinque anni è deceduto a causa di una puntura di uno scorpione. La tragedia si è verificata a Itàpolis, un piccolo comune situato nello stato di San Paolo, in Brasile.

Il ricovero d’urgenza in ospedale

Il bimbo è stato punto dall’animale a scuola, mentre stava giocando nel cortile dell’istituto.

Lorenzo Benicio de Moraes Ramalho, questo il nome della giovanissima vittima, è stato ricoverato d’urgenza, spegnendosi in ospedale dopo diverse ore d’agonia.

Secondo una prima ricostruzione dei media locali, Lorenzo stava prendendo dell’acqua e non si sarebbe reso conto di essere molto vicino a uno scorpione.

Il bimbo è prima stato trasportato in un ospedale della zona, poi è stato trasferito in una seconda clinica a Ibitinga, dove i dottori hanno tentato di metterlo in salvo somministrandogli il siero anti-veleno.

Il decesso

Purtroppo le cure, probabilmente perché ricevute troppo tardi, non sono bastate a Lorenzo per sopravvivere. Per il piccolo infatti non c’è stato niente da fare.

Il veleno iniettato dallo scorpione, nel momento in cui gli è stato somministrato il siero, aveva già danneggiato irrimediabilmente diversi organi vitali.

Il pericolo scorpioni in Brasile

Le autorità locali hanno spiegato che l’istituto scolastico in cui si è consumato il dramma era stato disinfestato di recente, ma la presenza di questi animali è alta in questo periodo dell’anno, che è quello in cui gli scorpioni si riproducono.

Per ora non è stata resa nota la specie di scorpione che ha punto Lorenzo. In Brasile ne vivono diverse che possono essere fatali per l’uomo.

In particolare c’è un’alta concentrazione di scorpioni gialli, specie tra le più pericolose al mondo. Questi aracnidi sono capaci di iniettare un veleno tossico a tal punto da uccidere un uomo in meno di un’ora.