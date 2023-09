Bimbo di 3 anni salvato dal filo della biancheria dopo essere caduto dal balcone di casa sua ad Alessandria

Ad Alessandria stava per verificarsi una terribile tragedia: un bimbo di tre anni è caduto dal balcone di casa sua, ma è riuscito a salvarsi. La polizia è intervenuta e la sezione Minori ha approfondito l’accaduto per valutare eventuali negligenze.

Precipita dal balcone a soli tre anni: è salvo

La vicenda viene riportata da cronache locali di Alessandria e da La Stampa. Qualche giorno fa, nei pressi del quartiere Orti della città piemontese, un bimbo di tre anni ha rischiato di perdere la vita cadendo dal balcone.

Il bambino ha solo tre anni e abita al secondo piano di un edificio. Per cause poi indagate dalle autorità, si è ritrovato solo sul balcone di casa e si è sporto troppo, precipitando di sotto. Per sua fortuna, però, si è salvato.

Fonte foto: iStock Il bimbo si è salvato grazie a un mezzo miracolo

Provvidenziali sono stati infatti i fili per la biancheria tesi esattamente sotto, che hanno così attutito la caduta facendo rimbalzare a terra il bambino. L’infante non ha così riportato lesioni ed è stato riconsegnato sano e salvo alla madre.

Sul caso di Alessandria indaga la Sezione Minori

La vicenda si è conclusa con un lieto fine, ma sul caso comunque ha voluto vederci chiaro il personale della Sezione Minori. Dopo l’intervento della Polizia con una volante, è stato infatti ritenuto opportuno verificare come sia potuto accadere.

È emerso quindi che il piccolo, mentre dormiva, è stato lasciato da solo a casa dalla madre. Giusto il tempo di accompagnare l’altra figlia all’asilo, mentre il padre si trovava a lavoro. Il bimbo si è svegliato ed è riuscito ad arrivare al balcone.

Qui, salendo sul sellino di una motocicletta giocattolo, ha perso l’equilibrio ed è precipitato di sotto. La madre sarebbe stata stata denunciata per abbandono di minore.

Un caso simile a Torino, anche questo a lieto fine

Quanto accaduto ad Alessandria ricorda i fatti di Torino di poche settimane fa. A fine agosto una bambina di 5 anni è precipitata dal quinto piano del palazzo in cui vive con la famiglia. Una caduta che le sarebbe stata sicuramente fatale, senza il suo eroe.

Per strada stava infatti passando il 37enne Mattia Aguzzi, quando si è accorto delle grida di un ragazzo che aveva visto la bambina tenersi a penzoloni alla ringhiera del balcone. È riuscito però a prenderla al volo posizionandosi nel punto giusto e salvando la piccola.

Anche per quella vicenda, i genitori sono finiti sotto verifica e rischiano una denuncia per mancanza attenzione nei confronti della bambina. Secondo la procuratrice che ha seguito l caso, il nucleo familiare della bambina non è sconosciuto al Tribunale e ci sarebbe già stata un’altra segnalazione per presunta limitatezza culturale e scarsa attenzione.