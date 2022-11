Berlusconi, il musical: in scena a Londra dalla produttrice di 'Fleabag' la vita del leader di Forza Italia

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

La vita di Silvio Berlusconi raccontata in musica è in arrivo a teatro. Da marzo 2023 andrà in scena a Londra il musical satirico sul Cavaliere, la sua carriera politica, la famiglia, i processi e l’amicizia con Putin dal punto di vista di tre donne: Ilda Boccassini, il magistrato che ha indagato Berlusconi, l’ex moglie Veronica Lario e e il personaggio di una giornalista ispirato a una persona reale. Lo spettacolo è prodotto da Francesca Moody, resa celebre dal successo raggiunto con la serie TV Fleabag con Phoebe Waller-Bridge, che ha presentato il musical come una “storia quasi vera”.

Berlusconi, il musical

“Una feroce lente femminista puntata sul suo mondo. Queste donne racconteranno la sua storia, la loro storia” ha spiegato Moody al quotidiano britannico The Guardian.

Lo spettacolo sarà incentrato sul carisma di Berlusconi, il modo in cui ha tenuto il potere “con un sorriso e un occhiolino” e come ha “stabilito le regole” per un certo stile di leadership populista che ha tracciato la strada a personalità della politica come Boris Johnson e Donald Trump.

La trama

Il musical racconta il tre volte ex primo ministro italiano alla vigilia del verdetto nel suo processo per frode fiscale mentre ripercorre la sua ascesa e caduta e decide di scrivere un’opera autobiografica.

Francesca Moody ha spiegato come non sia stato difficile trovare del materiale per lo sviluppo della trama tra i sexy party del “Bunga bunga” e la lunga carriera politica del Cavaliere che ha guidato tre governi dal 1994 al 2011. “Gran parte del modo in cui si è comportato è confuso e ridicolo – ha commentato la produttrice – è facile fare satira su questo” precisando però che Berlusconi non sarà rappresentato come un cartone animato, ma “come una persona reale”.

Fonte foto: ANSA L’ex presidente del Consiglio e leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi

La colonna sonora

Moody promette una “colonna sonora pop, beat e canzoni in stile Eurotrash” con canzoni dal titolo “Bunga Bunga”, “Grazie a Dio Silvio c’è” e “Il mio weekend con Vladimir”, in omaggio all’amicizia con Putin. Musica e testi sono di Ricky Simmonds e Simon Vaughan

Il musical Berlusconi farà il suo debutto al Southwark Playhouse Elephant di Londra, dove andrà in scena dal 25 marzo al 29 aprile.