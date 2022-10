Silvio Berlusconi ancora nonno: è nato Tommaso Fabio, ma è mistero sul numero dei nipoti dichiarato in Senato

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Giornata campale per Silvio Berlusconi quella di ieri, mercoledì 26 ottobre 2022: oltre a tornare al Senato per la votazione della fiducia al Governo Meloni, l’ex premier è diventato nonno per la 17esima volta. È nato il secondo figlio di Luigi e Federica Fumagalli. Ma quanti sono in totale i suoi nipoti?

È nato il secondo figlio di Luigi Berlusconi

Nuovo fiocco in casa Berlusconi, già popolatissima di figli e nipoti del Cavalieri. Stando a quanto riportato in esclusiva dal sito Whoopsee.it, nella mattinata di ieri è nato il secondogenito di Luigi Berlusconi, il più “piccolo” dei figli di Silvio.

Per la giovane coppia sono stati tre anni intensi: dopo il matrimonio nel 2020 celebrato con una cerimonia ristretta nella basilica di Sant’Ambrogio, ecco il primo figlio nato a luglio del 2021.

Fonte foto: IPA Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli, a spasso con il primo figlio Emanuele Silvio

Stando a quanto riferito dalla fonte, il nuovo nipote di Silvio Berlusconi è stato chiamato Tommaso Fabio – e il secondo nome sarebbe un omaggio al padre di Federica Fumagalli.

L’annuncio al Senato di Silvio Berlusconi

La conferma per la verità è arrivata poche ore dopo direttamente dai banchi di Palazzo Madama: durante la votazione per la fiducia al governo di Giorgia Meloni, Berlusconi ha preso la parola e annunciato la novità in famiglia.

“Oggi non farò sfoggio della mia eloquenza perché ho tante cose da dire e mi sono scritto diligentemente tutto quanto” ha esordito l’ex premier, prima di aggiungere poi una nota più personale.

“Sono felice di essere qui, anche perché, tre ore fa, ho avuto il mio diciassettesimo nipotino. Evviva” ha dichiarato. Per lui, una gioia dopo il recente tribolato periodo e la polemica per le frasi su Vladimir Putin.

Quanti nipoti ha davvero Silvio Berlusconi?

Col nuovo arrivo, frutto dell’amore tra Luigi e Federica Fumagalli, conosciutisi ai tempi dell’Università Bocconi, Silvio Berlusconi ora ha a disposizione abbastanza nipoti per formare una squadra di calcio (riserve comprese). C’è tuttavia un filo di mistero sul conteggio totale.

Secondo quanto dichiarato da Berlusconi sono 17, ma calcoli alla mano ne mancherebbe uno all’appello. Riepilogando, l’ex premier ha avuto cinque figli: due dal matrimonio con Carla Elvira Lucia Dall’Oglio (Marina e Pier Silvio) e tre da Veronica Lario (Barbara, Eleonora e Luigi).

Dalla primogenita Marina ne sono arrivati 2, da Pier Silvio 3 più la prima pronipote nata ad aprile 2021. Si aggiungono i 5 avuti da Barbara, i 3 di Eleonora e adesso i 2 di Luigi. Il totale sarebbe quindi 16: é stato un lapsus?