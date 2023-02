Berlino, bimba di 5 anni trovata in fin di vita in un parco e morta in ospedale: 19enne arrestato per omicidio

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

Tragedia in un parco di Berlino nel pomeriggio di martedì 21 febbraio. Una bambina di 5 anni è stata trovata in fin di vita ed è morta poco dopo essere stata trasportata in ospedale. La polizia ha arrestato un ragazzo di 19 anni con l’accusa di omicidio. La piccola vittima era scomparsa poche ora prima della terribile scoperta.

Il ritrovamento della bambina

A riportare i primi dettagli della macabra vicenda sono il quotidiano tedesco Bild e la stessa polizia di Berlino. Tutto è accaduto nel distretto di Pankow.

A trovare la bambina in gravissime condizioni all’interno di un parco è stato un passante, che ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. Diverse le ferite sul corpo della piccola, che era sparita nel nulla a circa 300 metri di distanza dal luogo del ritrovamento. Le ricerche erano partite subito: per trovarla era stato utilizzato anche un elicottero.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto è accorso il personale sanitario, che ha trasferito la piccola in ospedale dopo averla rianimata sul posto. Gli sforzi per mantenerla in vita si sono rivelati tuttavia vani: per lei non c’è stato nulla da fare ed è morta poco dopo il ricovero.

Un portavoce della polizia ha riferito che “aveva ferite tali da pensare che si trattasse di omicidio“.

L’arresto di un giovane sospettato

Come confermato poi su Twitter dall’account ufficiale della polizia di Berlino è stato arrestato un 19enne. Si tratterebbe di una persona con un legame con la piccola vittima. Al momento non è tuttavia chiaro quale sia esattamente il rapporto tra il sospettato e la bambina uccisa.

Sulla vicenda non sono stati ancora forniti ulteriori dettagli: le indagini proseguono per accertare cosa esattamente sia accaduto e il movente.