Beppe Grillo coi vertici M5S di Roma ma senza Conte: lungo abbraccio a Virginia Raggi, a pranzo anche Fico

Si è tenuto all’Hotel Forum di Roma il pranzo “di lavoro” tra Beppe Grillo, Roberto Fico e Virginia Raggi, con la quale il co-fondatore del Movimento si è lasciato andare in un lungo abbraccio. Assenza Giuseppe Conte, che incontrerà Grillo domani.

Il pranzo tra i vertici del M5S

Si è tenuto nella giornata di oggi – giovedì 21 settembre – il pranzo “di lavoro” tra Beppe Grillo, l’ex sindaca di Roma Virginia Raggi e l’ex presidente della Camera Roberto Fico

I tre si sono incontrati all’Hotel Forum di Roma, al termine del quale il garante del Movimento è stato fotografato mentre si scambiava un lungo abbraccio con Virginia Raggi.

Fonte foto: ANSA Beppe Grillo, affacciato al balcone della sede romanda del Movimento 5 Stelle, mostra una maglietta con un messaggio a favore del reddito universale

Grande assente del pranzo è stato il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che dovrebbe però incontrare Beppe Grillo già nella giornata di domani.

Un consiglio per i politici

Già oggi, dopo l’incontro con Raggi e Fico, Grillo si è recato nella sede capitolina del Movimento per incontrare alcuni esponenti pentastellati.

Raggiunto però dai cronisti all’uscita dell’hotel, che gli hanno chiesto se avesse consigli da dare ai parlamentari, Grillo ha risposto: “Non do nessun consiglio. Ormai sono vecchi politici. Sono loro che consigliano a me quello che non devo dire“.

“Voi mi fate domande cui non so rispondere” ha poi detto Grillo, che si è subito svincolato dai giornalisti per recarsi all’incontro con alcuni parlamentari presso la sede romana del Movimento, dal cui balcone si è affacciato prima lanciando delle palline, poi mostrando una maglia che invoca al reddito universale sul fronte e attacca la banca centrale sul retro.

L’incontro con Giuseppe Conte

Il comico genovese, fondatore del M5S insieme a Gianroberto Casaleggio, dovrebbe trattenersi nella Capitale almeno fino a domani, quando dovrebbe incontrare Giuseppe Conte.

Proprio Conte, nel corso di una conferenza stampa a Montecitorio, aveva risposto alle domande dei giornalisti limitandosi a confermare di avere in programma un colloquio faccia a faccia con Grillo “prima che riparta”.

Il leader del M5S, ex presidente del Consiglio, ha ammesso di aver già sentito Beppe Grillo, e di non averlo potuto ancora incontrare in quanto impegnato a Lampedusa, dove si è recato per verificare di persona la difficile situazione presente sull’isola.