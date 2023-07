Benzina e diesel oltre i 2 euro in autostrada nel weekend da bollino rosso: tutti i prezzi dei carburanti

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Non tende ad arrestarsi la crisi legata al caro-carburante, con benzina e diesel che toccano nuovamente picchi elevati alle stazioni di rifornimento. Una brutta notizia per milioni di italiani che nel weekend si apprestano a partire per le vacanze, con il pieno all’auto che potrebbe presentarsi come prima grande spesa in vista di settimane di relax.

Benzina e diesel ai massimi da marzo

Non è una buona notizia, ma ormai gli italiani hanno fatto l’abitudine ai continui rialzi del prezzo dei carburanti. Una situazione non più sorprendente per molti, che sanno già che in occasioni di picco di richiesta i costi alla pompa di rifornimento lieviteranno.

Lo hanno fatto anche in questa settimana, in occasione di quello che sarà il weekend da bollino rosso in autostrada per il grande esodo estivo per le vacanze, con i prezzi che toccano livelli mai visti negli ultimi mesi. Infatti, secondo quanto emerso negli ultimi monitoraggi, il prezzo della benzina è ai massimi da aprile, mentre quello del gasolio addirittura da marzo.

Fonte foto: ANSA

A causare l’aumento non è solo la guerra in Ucraina, ma anche e soprattutto il calo delle scorte Usa di prodotti raffinati, insieme allo stop di alcune raffinerie in Europa, Stati Uniti e Asia. E così salgono con forza le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa, con la modalità self che vola ai massimi esattamente da un anno fa.

Benzina e diesel, i prezzi

Ma quali sono i prezzi praticati oggi alla pompa di benzina? Vedendo nel dettaglio la rete nazionale, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 del 27 luglio 2023, questi sono i prezzi medi praticati:

Benzina servito 2,027 euro/litro (2,018 il dato precedente), con gli impianti colorati con prezzi tra 1,967 e 2,102 euro/litro (no logo 1,930);

2,027 euro/litro (2,018 il dato precedente), con gli impianti colorati con prezzi tra 1,967 e 2,102 euro/litro (no logo 1,930); Benzina in modalità self 1,895 euro/litro (1,886 la rilevazione precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,887 e 1,910 euro/litro (no logo 1,878);

1,895 euro/litro (1,886 la rilevazione precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,887 e 1,910 euro/litro (no logo 1,878); Diesel servito 1,880 euro/litro (contro 1,871), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,828 e 1,953 euro/litro (no logo 1,778);

1,880 euro/litro (contro 1,871), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,828 e 1,953 euro/litro (no logo 1,778); Diesel self 1,743 euro/litro (rispetto a 1,734), con le compagnie tra 1,743 e 1,758 euro/litro (no logo 1,724);

1,743 euro/litro (rispetto a 1,734), con le compagnie tra 1,743 e 1,758 euro/litro (no logo 1,724); Gpl tra 0,712 e 0,733 euro/litro (no logo 0,691);

tra 0,712 e 0,733 euro/litro (no logo 0,691); Metano tra 1,401 e 1,480 (no logo 1,432).

La denuncia del Codacons

Un nuovo aumento che fa storcere il naso al Codacons, ancor di più se registrato in coincidenza con il periodo d’alto traffico sulle autostrade italiane per l’esodo dei vacanzieri. L’ombra della stangata, denuncia il presidente Carlo Rienzi, aleggia infatti sugli italiani.

E nell’analisi, il presidente del Codacons è duro: “Se si allarga il confronto allo stesso periodo del 2021 si scopre che benzina e gasolio costano oggi circa il 14% in più, con un aggravio di spesa di oltre 11 euro a pieno. Considerato che milioni di cittadini si sposteranno in auto durante le prossime settimane e dovranno far fronte ai rifornimenti per l’esodo e il contro-esodo, la stangata raggiungerà la ragguardevole cifra di 800 milioni di euro a titolo di maggiore spesa per il carburante rispetto a due anni fa”.