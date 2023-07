Previsioni sul traffico da bollino rosso sabato 29 e domenica 30 luglio di Autostrade: quando è meglio partire

Anche nell’ultimo weekend di luglio, cioè quello di sabato 29 e domenica 30, si prevede che il traffico sulle autostrade italiane si manterrà al di sotto della soglia critica indicata col tanto temuto “bollino nero”. Ciò nonostante, sono attese code in determinate fasce orarie delle due giornate.

Le previsioni del traffico per sabato 29 luglio

L’ultimo weekend del mese di luglio si aprirà, nella giornata di sabato 29, con un doppio “bollino rosso” (traffico intenso) al mattino e al pomeriggio per quanto riguarda l’esodo verso le località turistiche. Nella serata di sabato, invece, sempre in direzione delle località turistiche, il traffico sulle autostrade italiane dovrebbe essere scorrevole (nel calendario presentato da Autostrade per l’Italia, la fascia serale di sabato 29 luglio è contrassegnata col “bollino verde“).

Diversa è la situazione che riguarda il traffico di rientro verso le grandi città: “bollino giallo” per le fasce orarie del mattino e del pomeriggio e “bollino verde” in serata.

Nella mattinata di venerdì 28 luglio, l'autostrada A1 è stata temporaneamente chiusa per incidente tra Bivio A1/Inizio Complanare Piacenza e Fidenza.

Le previsioni del traffico per domenica 30 luglio

Anche la giornata di domenica 30 luglio si aprirà con un “bollino rosso” per chi si metterà in viaggio verso le località turistiche. Il “bollino rosso” del mattino, però, diventerà “bollino giallo” al pomeriggio per poi passare a “bollino verde” in serata.

Per chi percorrerà le autostrade italiane in direzione delle grandi città, la fascia oraria più critica per quanto riguarda la giornata di domenica 30 luglio sarà quella del pomeriggio, contrassegnata con il “bollino rosso”. In mattinata e in serata, invece, è previsto traffico da “bollino verde”.

Le previsioni del traffico per lunedì 31 luglio

Il mese di luglio si concluderà poi con la giornata di lunedì 31 luglio, dove il traffico, stando alle previsioni fornite da Autostrade per l’Italia, non dovrebbe creare particolari disagi agli automobilisti.

Chi sarà in viaggio verso le località turistiche dovrà far fronte a traffico da “bollino giallo” al mattino e al pomeriggio, mentre in serata la situazione migliorerà (“bollino verde”).

Per chi rientrerà nelle grandi città nella giornata di lunedì 31 luglio è previsto traffico da “bollino giallo” al mattino, mentre al pomeriggio e in serata non sono previste code (“bollino verde”).