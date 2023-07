Benzina oltre i 2 euro in autostrada nel weekend dell'esodo da bollino rosso: tutti i prezzi dei carburanti

Giornalista professionista, caporedattore di Virgilio Notizie: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Prezzi alle stelle. Nel penultimo weekend di luglio si registra la peggior congiuntura per gli automobilisti che si mettono in viaggio per andare al mare: da una parte l’esodo massivo, e un inevitabile fine settimana all’insegna del bollino rosso per quel che riguarda le code in autostrada; dall’altro il rialzo del costo del carburante, dalla benzina al diesel. Ecco quanto costa oggi fare il pieno.

I gestori che hanno alzato i prezzi

Stando alla rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha aumentato di 1 centesimo al litro i prezzi consigliati del diesel.

Per Tamoil si registra un rialzo di 1 centesimo al litro sulla benzina e di 2 centesimi al litro sul diesel.

Fonte foto: 123RF Auto in fila al distributore, in attesa di fare rifornimento

I prezzi medi del carburante

Secondo i dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Ministero delle imprese e del Made in Italy elaborati successivamente da Staffetta Quotidiana, ecco il costo alle 8 di giovedì 20 luglio:

benzina self service a 1,860 euro/litro (invariato, compagnie 1,866, pompe bianche 1,846);

a 1,860 euro/litro (invariato, compagnie 1,866, pompe bianche 1,846); diesel self service a 1,707 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,713, pompe bianche 1,693);

a 1,707 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,713, pompe bianche 1,693); benzina servito a 1,995 euro/litro (-1, compagnie 2,039, pompe bianche 1,908);

a 1,995 euro/litro (-1, compagnie 2,039, pompe bianche 1,908); diesel servito a 1,846 euro/litro (invariato, compagnie 1,890, pompe bianche 1,757);

a 1,846 euro/litro (invariato, compagnie 1,890, pompe bianche 1,757); gpl a 0,703 euro/litro (invariato, compagnie 0,713, pompe bianche 0,691);

a 0,703 euro/litro (invariato, compagnie 0,713, pompe bianche 0,691); metano a 1,424 euro/kg (-1, compagnie 1,426, pompe bianche 1,422);

a 1,424 euro/kg (-1, compagnie 1,426, pompe bianche 1,422); gnl a 1,243 euro/kg (invariato, compagnie 1,254 euro/kg, pompe bianche 1,236 euro/kg).

Quanto costano benzina e diesel in autostrada

Questi invece i prezzi sulle autostrade:

benzina self service a 1,929 euro/litro;

a 1,929 euro/litro; diesel self service a 1,790 euro/litro;

a 1,790 euro/litro; benzina servito a 2,179 euro/litro;

a 2,179 euro/litro; diesel servito a 2,052 euro/litro;

a 2,052 euro/litro; gpl a 0,833 euro/litro;

a 0,833 euro/litro; metano a 1,543 euro/kg;

a 1,543 euro/kg; gnl a 1,211 euro/kg.