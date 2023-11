Barbara Guerra sfrattata dalla villa di Silvio Berlusconi: chi è l'ex Olgettina e che accordo aveva col Cav

Giornalista professionista. Da sempre appassionato di tecnologia e cultura digitale, mi occupo soprattutto di innovazione, Big Tech e ambiente. Dopo laurea e master ho lavorato in alcune redazioni e ho scritto per varie testate tra cui Linkiesta, il Foglio, Wired e Domani.

A inizio ottobre una società immobiliare riconducibile alla famiglia di Silvio Berlusconi ha inviato una lettera a Barbara Guerra, una delle ospiti delle cene di Arcore organizzate dal Cavaliere, in viene annunciata l’estinzione del contratto di comodato gratuito in base al quale la donna viveva in una casa a Bernareggio, in Brianza. Come riporta il Corriere della Sera, lo stesso starebbe avvenendo ad altre 19 delle cosiddette olgettine.

Chi è Barbara Guerra

Barbara Guerra, ex showgirl di 45 anni, all’indomani della sentenza di assoluzione nel processo di primo grado Ruby ter aveva detto: “La mia dignità è stata distrutta“, così come “la mia carriera televisiva“.

“Silvio non hai mai speso parole per dire che conosceva la mia famiglia – aveva aggiunto la donna – e che ero una ragazza per bene come mi diceva quando ci vedevamo, prometteva sempre di volerlo fare, di volere difendere la mia dignità. Solo promesse, mai mantenute“.

Fonte foto: ANSA Barbara Guerra (sinistra) e Iris Berardi (destra) entrano nel palazzo di Giustizia di Milano per partecipare all’udienza del processo “Ruby-2”

“Sono stata dipinta come una persona senza nessun valore, ma io vengo da una buona famiglia, con valori e principi, mio padre è un imprenditore, che amo e che indirettamente ha subito i danni di immagine per tutto lo scandalo mediatico che è venuto fuori. Ed è grazie all’affetto e al supporto dei miei familiari che oggi sono ancora qui”.

La lettera per la restituzione della villa a Bernareggio

Con la morte di Silvio Berlusconi si è estinto il contratto di comodato di un immobile a Bernareggio (Monza) in cui Barbara Guerra vive. Per questo dovrà lasciare la casa entro fine anno.

“La invitiamo a prendere contatto con la scrivente – si legge nel documento – per definire le modalità di restituzione dell’immobile che dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2023“.

A fine 2023 scade infatti il contratto stipulato all’epoca con Silvio Berlusconi che, a quanto pare, non sarebbe stato rinnovato.

Come si apprende dal Corriere della Sera, comunicazioni simili sarebbero state inviate in relazione ad altri appartamenti e ville occupati da donne che parteciparono alle serate e finirono poi coimputate di Berlusconi nei vari processi ruby (conclusi con l’assoluzione del fondatore di Forza Italia e di tutti gli altri imputati).

Le ville comprate da Silvio Berlusconi

Barbara Guerra e Alessandra Sorcinelli (anche quest’ultima ospite alle serate di Arcore) anni fa andarono a vivere “in comodato d’uso” in due ville di Bernareggio, realizzate dal celebre architetto Mario Botta.

Le abitazioni erano state comprate dal leader di FI “per circa 800mila euro l’una, per un totale di 1,6 milioni”. Lo aveva raccontato, testimoniando nel processo milanese sul caso Ruby Ter, un altro architetto, Ivo Redaelli, definitosi “amico” dell’ex premier.

Stando a quanto dichiarato da Redaelli, nel 2010 Berlusconi chiese “di selezionare degli immobili, perché voleva fare un investimento immobiliare” e lui propose le due abitazioni di Botta.