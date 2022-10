Bambino rischia di annegare in piscina: viaggiava su una nave da crociera, salvato da motovedetta

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Un pomeriggio di giochi poteva trasformarsi in tragedia: un bambino ha rischiato di annegare nella piscina di una nave da crociera.

Il bimbo di 9 anni, di nazionalità americana, si trovava con la famiglia sulla nave da crociera Carnival Pride in transito nel Tirreno e diretta verso la Grecia.

Non si sa per quale motivo, a un certo punto il bambino è caduto nella piscina sul ponte e non riuscendo a nuotare verso la scaletta ha rischiato di annegare.

Forse il piccolo stava camminando sul bordo della piscina e si è sbilanciato cadendo in acqua.

Vedendolo in difficoltà, il bagnino è immediatamente accorso ma il bambino era già in condizioni preoccupanti.

Il piccolo è stato immediatamente portato nei locali del soccorso medico di bordo per un primo esame.

Dopo il trasporto in ospedale il bimbo è fuori pericolo

Date le sue condizioni si è reso necessario l’immediato ricovero in ospedale.

Il bimbo, accompagnato dalla madre, è stato trasportato sulla terraferma dall’equipaggio della motovedetta Cp 831 della Capitaneria di porto di Roma Fiumicino e ricoverato d’urgenza all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Ora è fuori pericolo.

Avvisata l’ambasciata degli Stati Uniti

Come da prassi in casi simili, le autorità hanno allertato l’ufficio emergenza dell’ambasciata Usa per l’assistenza dei cittadini statunitensi.

Casi simili avvenuti di recente

Lo scorso luglio un bambino di 8 anni ha rischiato di annegare in una vasca idromassaggio di un hotel a Pinarella di Cervia. Secondo la ricostruzione un braccio del bambino sarebbe stato risucchiato dal bocchettone della vasca.

Sempre a luglio un bambino di 5 anni di nazionalità ucraina ha rischiato di annegare nella piscina di un hotel a Genova.

Ancora a luglio, in una piscina di Vicenza, un bambino di 4 anni ha rischiato l’annegamento cadendo nella vasca dei più piccoli di fronte a una familiare che non vedendolo riemergere ha dato l’allarme.