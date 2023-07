Bambino di due anni morto annegato nella piscina di casa a Cavazzale vicino Vicenza: ennesima tragedia

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Ennesima tragedia che vede vittima un bambino molto piccolo in piscina. Sabato 15 luglio il dramma si è verificato nella periferia di Vicenza: il piccolo, di soli due anni, è morto annegato all’interno di una piscina situata in una residenza privata. A nulla è valsa la chiamata da parte dei genitori per allertare i soccorsi: purtroppo in bimbo ha perso la vita malgrado le cure da parte dei sanitari.

Annegato in piscina

L’episodio drammatico è avvenuto nel Vicentino, precisamente a Cavazzale di Monticello Conte Otto. I pochi dettagli della vicenda riportano che il bambino, di soli due anni, stava nuotando nella piscina di casa, quando purtroppo avrebbe iniziato ad annegare.

I genitori avrebbero immediatamente dato l’allarme, con gli operatori del servizio di emergenza sanitaria (Suem 118) che si sono affrettati sul luogo.

Fonte foto: Tuttocittà La tragedia è avvenuta a Cavazzale, frazione di Monticello Conte Otto nella provincia di Vicenza

I soccorsi

Gli operatori hanno cercato con ogni mezzo di rianimare il piccolo, ma le sue condizioni sono apparse subito disperate.

Nonostante gli sforzi instancabili, infatti, la situazione era ormai irrecuperabile e i soccorritori hanno dovuto constatare con grande dolore il triste destino del bambino.

Vittime in piscina

Quella di Cavazzale di Monticello Conte Otto è soltanto l’ultima di una serie di dolorose tragedie in piscina, in questa estate caldissima e amara.

Alcuni giorni fa a Casaltone, frazione del comune di Parma, una bimba di un anno e mezzo è morta annegata dopo essere caduta in una piscina gonfiabile. L’episodio risale a martedì 11 luglio: la piccola stava giocando con altri bambini in un’area comune quando è finita nell’acqua della piscina. Forse ti può interessare Bimbo di 3 anni morto annegato in piscina a Centocelle a Roma: era da solo, il cadavere scoperto ore dopo Un bimbo originario della Costa d'Avorio è annegato in una piscina di Roma: il drammatico ritrovamento del corpo L’allarme è stato immediato e i soccorritori del 118, Parmasoccorso e la Pubblica Assistenza di Colorno sono intervenuti sul posto, purtroppo senza riuscire a salvare la piccola. Tragedia simile a Pavia Un episodio simile è accaduto alcuni giorni prima nel centro sportivo di Battuda, in provincia di Pavia. Qui una bambina di 7 anni ha perso la vita improvvisamente mentre nuotava. Un bagnino ha notato il suo malessere e si è prontamente tuffato per soccorrerla. La bambina è rimasta sott’acqua per alcuni minuti, intrappolata sotto un gonfiabile. Una volta riportata in superficie, le sue condizioni sono apparse subito critiche. La bimba è stata trasferita in ambulanza al Policlinico San Matteo di Pavia in codice rosso, ma tutti gli sforzi compiuti per salvarla sono stati vani.