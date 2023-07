Malore in piscina a Pavia per una bimba di 7 anni: morta dopo la corsa in ospedale, indagine dei carabinieri

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Tragedia nella piscina del centro sportivo di Battuda, in provincia di Pavia, domenica 9 luglio 2023. Una bambina di 7 anni, infatti, ha perso la vita dopo aver accusato un malore mentre si trovava in acqua. La piccola, riportata a galla da uno dei bagnini della struttura, è spirata poco dopo in ospedale dove era arrivata in codice rosso.

Malore in piscina

Il dramma si è consumato poco dopo le 12 alla piscina di Battuda, piccolo centro poco lontano da Pavia. Secondo quanto si apprende, la piccola si trovava in acqua e da un momento all’altro si sarebbe sentita male. A notarla un bagnino, che si è tuffato per prestare soccorso.

La bambina, secondo quanto emerso, sarebbe rimasta sott’acqua per diversi minuti sotto un gonfiabile. È stata riportata subito in superficie dal personale, ma le sue condizioni sono subito apparse critiche. Sul posto è giunta subito l’ambulanza e un’automedica che hanno provato a rianimarla.

Soccorsi vani

La bimba è stata trasferita a sirene spiegate al Policlinico San Matteo di Pavia, in codice rosso. Giunti in struttura sono proseguite le manovre di rianimazione.

Dal momento del recupero in piscina alle fasi concitate successive, però, la bimba non ha mai più ripreso conoscenza. Ai medici del Policlinico San Matteo è dunque spettato il duro compito di constatare il decesso della piccola.

Al momento non è chiaro cosa possa avere provocato il malore alla bimba che, stando alle informazioni che trapelano, si trovava in piscina con la mamma per allontanarsi dal caldo di Rozzano, alla periferia di Milano, dov’era residente.

Indagano i carabinieri

Oltre ai soccorsi, sul posto a Battuda sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Pavia per tutti i rilievi del caso. Dalla prima ricostruzione dell’accaduto sarebbero state escluse responsabilità sulla morte della piccola.

Infatti i soccorsi sono stati immediati e per quanto risulta ai sanitari le gravissime condizioni della bambina non sarebbero legate alla permanenza sott’acqua in piscina, ma all’entità del malore che l’ha colpita. Ora, dunque, spetterà ai medici chiarire i contorni di questa tragedia e la natura del malore che ha spezzato la vita della bimba di 7 anni. Sono state anche acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza.