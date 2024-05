Incidente mortale sulla Provinciale a Pavullo vicino Modena: l'auto sbanda e muore 86enne, ferita la moglie

Giornalista professionista e redattore televisivo, si occupa soprattutto di Esteri, geopolitica, immigrazione e Scienza. Laureato in comunicazione politica, da sempre interessato alla storia e ai fatti del mondo, ha realizzato reportage e approfondimenti per diverse testate nazionali e programmi divulgativi.

Incidente mortale nella mattina di oggi sabato 4 maggio sulla Provinciale SP22 a Sant’Antonio, frazione di Pavullo nel Frignano in provincia di Modena. Un uomo di 86 anni ha perso la vita dopo aver perso il controllo della sua auto, che ha sbandato ed è finita fuori strada. Ferita la moglie 79enne, trasportata d’urgenza in ospedale.

Morto 86enne nell’incidente sulla Provinciale a Sant’Antonio di Pavullo vicino Modena

Nella mattina di oggi sabato 4 maggio un 86enne è morto sulla SP22 all’altezza di Sant’Antonio, frazione del comune di Pavullo nel Frignano in provincia di Modena, in Emilia-Romagna.

Le ricostruzioni dell’incidente evidenziano come l’uomo, alla guida di una Panda su cui viaggiava con la moglie, abbia perso il controllo dell’auto, forse a causa di un malore, sbandando e finendo fuori strada.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Sant’Antonio, frazione di Pavullo nel Frignano, dove un 86enne ha perso la vita e una 79enne è rimasta ferita nell’incidente sulla SP22

L’auto ha terminato violentemente la sua corsa impattando contro un albero nel prato sotto la carreggiata lungo la strada per Coscogno, con gravi danni a entrambi i passeggeri.

Donna 79enne in ospedale dopo l’incidente

La donna rimasta coinvolta nell’incidente a Sant’Antonio di Pavullo vicino Modena, 79enne, è stata trasportata con urgenza all’ospedale dai sanitari accorsi sul posto.

Il personale del 118 ha infatti cercato di rianimare l’uomo alla guida, il marito di 86 anni, il cui stato è stato valutato subito come critico e per il quale non c’è stato nulla da fare.

Dopo l’intervento dei sanitari con due ambulanze e dei Vigili del Fuoco la moglie del conducente è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Baggiovara, venendo presa in carico dalla squadra di traumatologia.

Forze dell’ordine sulla Provinciale SP22 per i rilievi e la messa in sicurezza

Dopo l’incidente avvenuto nella mattina di oggi sabato 4 maggio a Sant’Antonio di Pavullo, in provincia di Modena, sono accorse le forze dell’ordine per effettuare i rilievi del caso e mettere in sicurezza il veicolo.

La SP22, Provinciale dove si è verificata la tragedia, è stata temporaneamente chiusa dalla polizia locale del Frignano per permettere soccorsi e rilievi.

Nelle scorse ore una ragazza di 26 anni è morta a Spilimbergo in provincia di Pordenone a causa di un terribile incidente frontale.