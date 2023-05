Bimbo di 3 anni morto annegato in piscina a Centocelle a Roma: era da solo, il cadavere scoperto ore dopo

Dramma in un circolo sportivo a Centocelle. Nel tardo pomeriggio di domenica 28 maggio, un bambino originario della Costa d’Avorio di soli tre anni è deceduto, annegando nella piscina del complesso in viale della Primavera.

Il bimbo era solo al momento dell’annegamento

Secondo le prime ricostruzioni della tragedia, il piccolo è caduto nella piscina senza riuscire a riguadagnare il bordo.

Negli istanti in cui si è consumato l’annegamento non c’era nessun adulto con lui. In quel momento il piccolo era infatti da solo perché si era allontanato dal padre, dalla madre e dagli altri partecipanti all’evento.

La scoperta del corpicino soltanto alle 20

Il cadavere del piccolo è stato scoperto soltanto intorno alle ore 20. Alcune persone, non vedendo più il piccolo, si sono allarmate e sono andate a cercarlo. Quindi la tragica scoperta del corpicino ormai privo di vita.

Ogni tipo di soccorso è risultato vano. Il cuore del bimbo, al momento del suo ritrovamento, aveva ormai cessato di battere.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Casilina insieme con i militari della sezione Rilievi e gli ispettori dell’Asl di zona per verificare le condizioni di sicurezza della piscina.

Fonte foto: ANSA

Le indagini, piscina posta sotto sequestro

Il bambino, secondo quanto notato dagli inquirenti che sono entrati in possesso dei filmati della videosorveglianza del centro sportivo e li hanno analizzati, si è allontanato dal resto degli invitati e sarebbe poi scivolato nella vasca dopo aver scavalcato la recinzione della piscina.

La stessa piscina è stata posta sotto sequestro per le indagini. Chi indaga al caso ha inoltre già sentito i genitori della vittima, alcuni invitati e anche i responsabili del complesso.