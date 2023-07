Bimbo di 2 anni morto annegato in piscina a Modena: il cadavere trovato dal padre nel giardino di casa

Giornalista, sceneggiatore, laureato in Scienze della Comunicazione. Scrivo perché adoravo il suono della Olivetti di mio nonno e perché, a causa della mia pessima educazione, mi chiedo ancora oggi i perché delle cose.

La tragedia è avvenuta nel giardino di casa, dove da pochi giorni era stata montata una piscina. Il piccolo di due anni sarebbe finito accidentalmente in acqua, dopo essersi portato autonomamente nelle vicinanze della struttura. A ritrovarlo è stato il padre, che ha immediatamente allertato i soccorsi, i quali hanno trasportato in elicottero il bambino nell’ospedale più vicino.

Una piscina montata da poco

La vicenda ha avuto luogo nella serata di ieri, domenica 3 luglio, poco prima delle dieci di sera, nel terreno di fronte una casa nella frazione di Sant’Antonio di Mercadello del comune di Novi di Modena, in provincia di Modena, in Emilia Romagna.

Secondo le prime ricostruzioni disponibili, un bambino di due anni si sarebbe avvicinato autonomamente alla piscina che i genitori avevano montato di fronte casa da pochi giorni.

Fonte foto: Tuttocittà.it Novi di Modena, comune del quale fa parte la frazione di Sant’Antonio di Mercadello, dov’è morto il bambino di due anni annegato nella piscina di famiglia

Sembrerebbe che il bambino sia poi accidentalmente finito in acqua. Il primo ad accorgersi di quanto accaduto sarebbe stato il padre, che ha recuperato il piccolo dall’acqua con l’aiuto di una vicina di casa e ha immediatamente allertato i soccorsi.

L’arrivo dei soccorsi e il volo in ospedale

Sul posto in poco tempo sono accorsi in ambulanza gli operatori del 118, supportati dai colleghi giunti con l’elisoccorso. Nel frattempo, il padre del bambino aveva già tentato di rianimarlo, in attesa dell’arrivo dei soccorso.

Il personale medico ha tentato di rianimare il bambino, prima del disperato volo in elicottero verso il Policlinico di Modena, dove i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso del piccolo.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri, impegnati in tutti i rilievi del caso, necessari per poter ricostruire la dinamica che ha portato alla morte del bambino.

Le indagini dei carabinieri

Non sono molti al momento gli elementi in possesso delle forze dell’ordine, che dovranno probabilmente ascoltare i genitori ed eventuali testimoni e, nell’eventualità fossero presenti sistemi di videosorveglianza, pubblico o privato, passare al vaglio tutti i filmati che potrebbero far luce sulla vicenda.

Sembrerebbe però che la piscina fosse stata allestita da pochi giorni, in occasione del compleanno della sorellina del piccolo di due anni annegato.

Il bambino potrebbe essersi avvicinato alla struttura in un momento di distrazione dei genitori, ma sarà compito degli investigatori riuscire a ricostruire l’esatta dinamica con la quale il piccolo è riuscito ad allontanarsi dai genitori senza essere notato, per poi finire nell’acqua di una piscina che non c’era fino a pochi giorni prima.