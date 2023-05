Bambini si sentono male a Legnano dopo aver mangiato il kiwi alla mensa scolastica: cos'è successo

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Sono stati attimi di paura a Legnano, nel Milanese, dopo che quattro bambini si sono sentiti male. Poco prima avevano mangiato un kiwi distribuito dalla mensa scolastica. Tre di loro sono finiti al pronto soccorso. I piccoli hanno avuto una reazione allergica.

Bambini all’ospedale dopo aver mangiato il kiwi a scuola

L’episodio ha avuto luogo nella mensa scolastica della scuola primaria Mazzini di Legnano (Milano), in piazza Trento Trieste.

Come scrive ‘Prealpina’, quattro bambini si sono sentiti subito male dopo aver mangiato un kiwi, e la loro reazione è stata talmente violenta da portare le insegnanti a telefonare al 118.

Fonte foto: Tuttocittà.it Quattro bambini si sono sentiti male in una mensa scolastica di Legnano dopo aver mangiato un kiwi

Gli operatori hanno inviato sul posto un’ambulanza e i sanitari hanno valutato la situazione. Tre bambini sono stati portati all’ospedale mentre il quarto, con sintomi probabilmente più lievi, è stato riaccompagnato a casa dai genitori.

Cos’è successo

Secondo ‘Prealpina’ i quattro bambini colti da malore non avrebbero mai mangiato un kiwi in vita lora, dunque alla mensa si sarebbero ritrovati ad assaggiarlo per la prima volta.

I sanitari hanno subito capito che tra il malessere dei bambini e il frutto ci fosse una correlazione, quindi presso l’ospedale i piccoli sono stati sottoposti a test allergenici.

Per due dei tre bambini accompagnati all’ospedale non si è rivelata necessaria una terapia farmacologica.

La nota del Comune

Anche un quinto bambino, scrive ‘Il Giorno’, ha accusato un prurito una volta entrato in contatto con il frutto, per questo è stato prelevato dalla scuola.

Va detto che i kiwi sono stati serviti per la prima volta, e la scuola precisa che le famiglie non avrebbero mai prodotto dichiarazioni sulle allergie dei loro figli al frutto.

Potrebbe trattarsi, dunque, di una reazione allergica di cui non si era a conoscenza. Nel frattempo il servizio mensa sta procedendo ad un controllo su tutti i kiwi distribuiti.

‘Vigevano24’ ha riportato una nota del Comune di Legnano: “Era la prima volta che alla mensa si serviva il kiwi e per nessuno dei bambini in questione c’erano segnalazioni da parte delle famiglie di intolleranze a questo frutto”.

Pochi giorni fa a Legnano è accaduto un episodio analogo: tra gli alunni delle scuole primarie si sono registrati malesseri dovuti ad un succo di frutta dal sapore cattivo e acido.