Nausea e malori per i bambini delle scuole primarie di Legnano dopo un succo di frutta servito a mensa

Malori a catena tra gli studenti delle scuole primarie di Legnano. All’origine di nausea e mal di pancia, si ipotizza esserci una partita di succo di frutta servito a mensa. I genitori degli alunni hanno fatto pervenire diverse segnalazioni all’amministrazione comunale, che ha dato il via alle verifiche sul prodotto.

I malori dopo il pranzo

Gli studenti di diverse scuole primarie di Legnano, in provincia di Milano, hanno iniziato ad accusare i malori giovedì 4 maggio, dopo il pranzo che gli era stato servito.

Niente di particolarmente grave, solo nausea, mal di pancia e in alcuni casi anche vomito, ma in numeri tali da far scattare diverse segnalazioni.

Da quasi tutti i plessi della città, infatti, sono arrivate all’amministrazione comunale le rimostranze delle famiglie.

Numerosi bambini, interrogati dai genitori, avrebbero subito puntato il dito contro il succo di frutta, che avrebbe avuto un sapore cattivo e acido.

La segnalazione all’Ats

Il Comune ha, quindi, deciso di segnalare la questione all’Ats, che ha fatto partire delle verifiche sui prodotti da parte del gestore del servizio.

“A seguito delle segnalazioni pervenute all’Ufficio Istruzione nel pomeriggio di giovedì 4 maggio sui disturbi avvertiti da diversi alunni nelle scuole primarie dopo la mensa – è stato comunicato -, il Comune ha attivato la procedura che prevede di avvertire l’autorità sanitaria, Ats, per segnalare l’accaduto”.

“L’ufficio Istruzione ha anche informato immediatamente il gestore del servizio mensa, la ditta Pellegrini, che ha provveduto ad attivare la procedura di emergenza interna che prevede l’istituzione di un comitato di crisi” hanno dichiarato dal Comune.

Questo comitato avrà il compito di analizzare tutti gli alimenti serviti giovedì nelle mense scolastiche, nel tentativo di individuare la causa dei problemi.

Per prima cosa, il comitato ha provveduto a intervistare tutti i componenti del personale mensa, che erano presenti al momento del pranzo.

La società che gestisce le mense

La bevanda era stata fornita dalla società che rifornisce gli Istituti scolastici cittadini, il Gruppo Pellegrini Spa.

Come riporta Legnano news, da tempo i referenti dei plessi segnalano un generale malcontento nei confronti del servizio offerto dalla società.

Questo sarebbe, infatti, notevolmente peggiorato dopo la pandemia. “Ogni giorno ricevo lamentele da parte di genitori, – ha dichiarato una referente mensa alla testata Legnano news – l’episodio del succo ha fatto emergere un malcontento che si registra da tempo per un servizio scadente che non va bene per i nostri bambini”.