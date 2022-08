Bambina di 11 anni muori al parco giochi acquatico: era al compleanno di un'amica

Il compleanno si è trasformato in alcuni momenti di forte apprensione, poi nella cornice di una tragedia. È successo al parco acquatico Liquid Leisure, vicino a Datchet, nel Berkshire, una contea nel sud dell’Inghilterra. È successo lo scorso sabato, 6 agosto.

Una bambina di 11 anni, che si trovava al compleanno di una sua amica, è scomparsa. Secondo alcuni testimoni, sarebbe stata vista andare sott’acqua. Dopodiché non è più risalita.

Bambina di 11 anni scompare nell’acqua: la dinamica nel racconto dei testimoni

Il racconto è quello di una mamma che si trovava allo stesso parco giochi, costruito su un lago, con i propri figli: “Non è più risalita”, così la donna a Sky News. “A quel punto sono accorsi i bagnini“. La piccola “era con un gruppo di amici per il compleanno di una ragazza”.

Attimi di fortissima preoccupazione quelli che hanno anticipato la conferma, da parte delle forze dell’ordine, dello scenario peggiore: “Tragicamente, una bambina di 11 anni è morta in ospedale dopo essersi trovata in difficoltà al Liquid Leisure vicino a Datchet nel pomeriggio di sabato 6 agosto”.

“I nostri pensieri sono rivolti alla sua famiglia e ai suoi amici in questo momento e chiediamo che venga rispettata la loro privacy”. Questo il messaggio della polizia della Thames Valley.

11enne morta al parco giochi acquatico: le ricerche, poi il trasporto d’urgenza in ospedale

Gli agenti sono intervenuti intorno alle 15.55. Hanno avviato immediatamente le ricerche con il supporto del National Police Air Service (NPAS) e con la collaborazione del Royal Berkshire Fire and Rescue Service, del Buckinghamshire Fire and Rescue Service, del Surrey Fire and Rescue Service e del South Central Ambulance Service.

Nel momento del ritrovamento, oltre un’ora dopo l’avvio delle ricerche (e per la precisione intorno alle 17.10), la bambina era ancora in vita, seppure in condizioni gravissime: è stata quindi trasportata d’urgenza in ospedale (il Wexham Park Hospital), dove purtroppo è deceduta.

Muore al lago durante il compleanno di un’amica: il messaggio di cordoglio della polizia

“Siamo nelle prime fasi delle indagini per capire le circostanze di questo incidente”. È il messaggio delle forze dell’ordine. “I servizi di emergenza sono intervenuti rapidamente e, dopo un’ampia ricerca nel lago, la bambina, che aveva 11 anni, è stata trovata intorno alle 17:10 e portata in ospedale, ma purtroppo è morta”.