Bra, bambina di 11 anni muore in una piscina pubblica. Inutili i tentativi di salvarla

Tragedia a Bra, in provincia di Cuneo, dove una bambina di 11 anni è morta in una piscina pubblica. È avvenuto nel pomeriggio di oggi venerdì 17 giugno in un impianto comunale della città piemontese. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma i tentativi di rianimare la piccola sono stati vani.

Bra, bambina di 11 anni muore in una piscina pubblica

La tragedia è avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi nella piscina scoperta comunale di Bra in via Sartori, nella zona del Santuario della Madonna dei Fiori. La ragazzina si trovava lì assieme ai genitori.

Secondo quanto riporta La Stampa, poco dopo le 18 la bambina si sarebbe sentita male mentre stava facendo il bagno.

La tragedia è avvenuta in una piscina di Bra, nel Cuneese

Bambina muore in una piscina, inutili i tentativi di rianimarla

Quando si sono accorti delle difficoltà in acqua della bambina i familiari sono intervenuti e l’hanno tirata fuori dall’acqua. Poi hanno prestato i primi soccorsi assieme al bagnino, che ha subito allertato il 118.

I sanitari del 118 sono intervenuti sul posto, ma purtroppo non c’è stato niente fare. I tentativi di rianimare la piccola, che si sono protatti a lungo, sono stati vani e la bambina è deceduta.

Bambina di 11 anni muore in una piscina pubblica: le indagini

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’incidente. Da quanto si è appreso, la piccola vittima viveva a Bra con i genitori. Il decesso sarebbe stato causato da un malore.

Sempre nella giornata di oggi è morto in ospedale un ragazzino di 12 anni che alcuni giorni fa era caduto in una piscina nel Foggiano, sbattendo la testa.